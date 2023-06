Non buttare, i vestiti macchiati di candeggina: c’è un rimedio, anzi tre

Perché disperarsi per le macchie di candeggina sui vestiti quando abbiamo ancora tempo di rimediare? Ti insegno tre alternative

Tanto volte è solo questione di un attimo. Un attimo di distrazione che si rivela fatale e ci fa disperare. Ma prima di compiere un gesto di cui ci potremmo pentire, ragioniamo. Perché a tutto, o quasi, c’è un rimedio, anche alle macchie di candeggina sui vestiti.

Sicuramente non l’abbiamo fatto apposta, forse è bastato un attimo di distrazione e ormai il danno è fatto. Sui un jeans, su una maglietta sportiva, su un pantalone elegante quella chiazza bianca o rossastra è il segno che abbiamo sbagliato o qualcosa non ha funzionato.

Ma come passare dalla disperazione iniziale al sollievo finale? Intanto con qualche piccolo segreto che ci può aiutare a prevenire. Intanto se usiamo la candeggina, indossiamo sempre guanti da lavoro, soprattutto se abbiamo maniche lunghe addosso. E poi facciamo attenzione alla quantità, perché spesso esageriamo quando invece basterebbero poche gocce.

Ormai però il danno è fatto, bisogna passare alla fase-2, quella dell’azione. Ci sono almeno tre rimedi naturali che salvano capi e tessuti dalle macchie di candeggina. Non torneranno esattamente come prima ma quasi e la spe4sa per farlo è molto relativa.

Vestiti macchiati di candeggina: i tre rimedi per rimediare, uno è molto creativo

I metodi per rimediare alle macchie di candeggina sui vestiti sono semplici e non ci portano via molto tempo. Ma soprattutto funzionano, li ho provati direttamente.

Trucco 1

Ci serve il tiosolfato di sodio, un prodotto che si trova facilmente in farmacia. Attenzione però, perché si tratta di un composto molto acido e quindi l’obbligo è di indossare i guanti e proteggere gli occhi da eventuali schizzi.

Prendiamo una bacinella, versiamo un cucchiaio da minestra di tiosolfato di sodio insieme ad una tazza grande di acqua tiepida. Mescoliamo e poi infiliamo nella bacinella il capo da smacchiare. Lasciamolo a bagno per circa 15 minuti e quando vediamo che la macchia di candeggina è ben coperta lo possiamo tirare su.

Ultimo passaggio: buttiamo via tutto quello che c’è nella bacinella e immergiamo il capo in un’altra bacinella questa volta piena di acqua fredda. Lo sciacquiamo e la macchia sarà sparita.

TRUCCO 2

Questa volta è ancora più semplice. Mescoliamo in una tazza 1 bicchiere di alcol e 1 bicchiere di aceto bianco, in parti uguali, poi mescoliamo. Mettiamo il capo macchiato in una bacinella e imbeviamo un panno per pulire la cucina nel mix di alcol e aceto.

Infine applichiamo il panno sulla macchia, ma senza strofinare. Dobbiamo soltanto spremerlo per liberare il liquido nella zona della macchia. Lo lasciamo agire per qualche minuto e poi laviamo normalmente con con acqua fredda.

TRUCCO 3

Se abbiamo macchiato di candeggina un tessuto colorato e non riusciamo in nessun modo a rimediare, l’unico passaggio è usare dei pennarelli per tessuti. Si trovano facilmente nei supermercati e sono a base di ingredienti naturali.

Basta scegliere il colore giusto, schiarire il tessuto con un lavaggio fatto usando la candeggina e tingere nuovamente tutto. Funziona bene soprattutto con pantaloni e jeans che avranno così una nuova vita.