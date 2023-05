Dentifricio vecchio? Non buttarlo. Ti farà risparmiare nelle faccende domestiche!

Scopri come riutilizzare il dentifricio vecchio per pulire casa in modo efficace ed economico. Il risultato sarà sorprendente ed economico!



Il dentifricio è un prodotto indispensabile per l’igiene orale. Sempre presente nelle nostre case, a volte può invecchiare un po’, perdendo sapore e brillantezza. Altre volte capita che ce ne stanchiamo semplicemente, preferendo puntare su altri tipi.

Come agire in questi casi? Per evitare sprechi è possibile continuare ad usare il dentifricio cambiandogli semplicemente destinazione. Questo prodotto si rivela infatti utile sotto molti aspetti e più che mai valido per perfezionare alcune faccende domestiche in modo veloce, semplice ed economico. Dopo aver visto quali sono i due ingredienti per pulire il forno rapidamente e senza pensieri, ecco quindi come usare il dentifricio per eliminare ogni forma di spreco e ottenere un valido aiutante che ci farà risparmiare.

Dentifricio per le pulizie di casa? Usalo così per evitare sprechi

Chi lo avrebbe mai detto che il dentifricio, oltre che per la pulizia dei denti, può essere utile anche per le faccende domestiche? La sua composizione ne fa infatti un elemento davvero utile sotto diverso aspetti. Basta, quindi, conoscere alcuni dei suoi utilizzi per cambiare del tutto prospettiva e trasformarlo da oggetto da buttare a valido collaboratore.

Cosa che ti aiuterà anche a risparmiare.

Perfeziona l’argenteria annerita

Questo è forse uno dei pochi usi conosciuti. E anche se in tanti ritengono sia più che altro una leggenda metropolitana, funziona davvero. Il dentifricio, infatti, se strofinato sull’argento annerito, ha la particolarità di tornare a farlo risplendere. Il tutto in pochissime mosse e senza sporcare in giro. Ti basta infatti strofinarlo con un panno sulle superfici che intendi schiarire, per ottenere un ottimo effetto, persino lucidante.

Elimina i graffi sul piano della cucina

Se il tuo piano della cucina appare logoro e graffiato, sarai felice di sapere che il dentifricio può fare molto anche sotto questo aspetto. Basta infatti spalmare del dentifricio sui graffi e strofinarlo con un panno per eliminare almeno quelli più piccoli. La pasta dentifricia dovrà agire almeno mezz’ora prima di essere risciacquata. Una volta fatto ciò, però, la differenza sarà più che evidente.

Toglie le macchie sui muri

Hai presente quando i muri di casa si macchiano? La colpa può essere delle ditate, di un piccolo urto o di altri fattori che neppure conosci. Quello che devi sapere è che il dentifricio può agire anche in questo caso. Spalmato sulla macchia e lasciato 5 minuti in posa la farà sparire. Ciò che conta è eliminarlo con un panno bagnato e ben strizzato in modo da non bagnare il muro.

Ripulisce le suole delle scarpe

Se non hai tempo per lavare le tue scarpe preferite, sappi che il dentifricio agisce anche su queste. Per un risultato da amare ti basterà strofinarne una piccola parte (meglio se mescolata con del bicarbonato di sodio) sulla suola e ripulirla per bene. L’effetto sarà sicuramente abbastanza buono da consentirti di uscire senza pensieri.

Sbianca le fughe delle piastrelle

Che siano quelle della cucina, del bagno o del pavimento, le fughe annerite sono sempre spiacevoli da vedere. Per fortuna, il dentifricio (ancora una volta con l’aiuto del bicarbonato), può fare la differenza. Strofinato e risciacquato per bene (meglio se asciughi anche il tutto) andrà infatti a sbiancarle del tutto.

Ora che sai come usare il dentifricio al posto di tanti prodotti più cari, non ti resta che metterti all’opera. Ricorda però, come per ogni nuovo prodotto, di non lanciarti subito nell’esperimento ma di fare prima qualche piccola prova sul campo in modo da coglierne gli effetti e vedere se ti piacciono o meno.