Chiara Ferragni la mette in bella mostra: il web impazzisce

La celebre influencer ha deciso di fare il grande passo e la reazione dei fan la dice lunga. Scopriamo insieme i dettagli.

Chiara Ferragni torna nuovamente e far parlare di sé. Nell’ultimo periodo infatti si è trovata più volte nel mirino del gossip, soprattutto per la sua relazione con il marito Fedez. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero affrontando una profonda crisi coniugale, ma ancora non si sono state né conferme né smentite dai diretti interessati.

Qualche giorno fa, inoltre sono state pubblicate le nuove puntate della seconda stagione di The Ferragnez, la tanto acclamata serie che lo scorso anno ha riscosso un grande successo. Per questo motivo la coppia ha deciso di girare una seconda serie, sempre incentrata sul rapper milanese e sull’imprenditrice cremonese.

Ovviamente sono presenti anche i due figli della coppia, Leone e Vittoria, che ha da poco compiuto due anni. Anche se non c’è ancora stato un annuncio ufficiale, i fan si aspettano una terza stagione e se questa loro richiesta dovesse essere accolta da Prime Video e dalla famiglia, si dovranno aspettare diversi mesi prima che le nuova puntate vengano trasmesse, come è accaduto con la seconda stagione.

La sorpresa ai fan

Chiara Ferragni ormai è considerata una vera fashion icon, con i suoi capi all’ultima moda, seducenti e perfino trasgressivi. Del resto, tutto è cominciata con un blog di moda, dove la stessa trentaseienne elargiva consigli fashion. Ma è grazie ai social che la sua popolarità è incrementata notevolmente e con gli anni è diventata l’influencer italiana più famosa e apprezzata d’Italia.

Nonostante riceva regolarmente critiche e insulti, il suo talento e la sua tenacia sono indiscutibili. Dal nulla è riuscita a creare un impero, realizzando un proprio brand, conosciuto ormai in tutto il mondo. Viene spesso invitata agli eventi mondani più esclusivi, dove ovviamente si presenta con un look altrettanto esplosivo e super chic.

Ormai di lei sappiamo tutto e soprattutto conosciamo a menadito il suo stile, che attrae perfino le più celebri case di moda internazionali, con i quali collabora regolarmente per promuovere i propri prodotti. E anche stavolta Chiara non ha deluso né i fan né tantomeno il marchio che ha deciso di rappresentare. Stavolta si è mostrata con un mini dress nero super attillato, abbinato ad una mini bag rossa firmata Luois Vuitton, che aggiunge all’intero look classe e glamour. Ovviamente ha condiviso online l’intero look, ricevendo nel giro di poco tempo centinaia di migliaia di like.