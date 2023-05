Rosa Perrotta, quelle foto fanno ancora parlare: dopo tanti anni, nessuno sembra aver dimenticato

Rosa Perrotta è una delle influencer più amate sul web, ma il suo passato continua a riaffiorare: gli haters non fanno che approfittarsene

Tra le ex troniste più note ed amate in assoluto, spunta indubbiamente il nome di Rosa Perrotta. La napoletana ha intrapreso il suo percorso nel dating show più amato di Canale 5 nell’edizione 2016/2017, riservando non poche emozioni ai telespettatori: non sono mancati, però, anche dei piccoli intoppi…

L’influencer a a scelto il giurista Pietro Tartaglione a fine trono e la loro storia procede a gonfie vele, nonostante una parentesi di apparente crisi qualche anno fa. La coppia è più unità che mai, tanto da decidere di metter su famiglia: da qualche anno a questa parte, infatti, sono diventati genitori dei piccoli Ethan ed Achille. Insomma, una tra le poche scelte che effettivamente, ad oggi, continua a dare i suoi meravigliosi frutti.

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Rosa non ha avuto proprio vita facile, in quanto a primo impatto non è stata propriamente capita da tutti: in primis, gli screzi con la collega Desiree Popper hanno infuocato e non poco la trasmissione, ma anche lo stesso opinionista Gianni Sperti aveva di gran lunga costruito un’opinione della napoletana per nulla aderente alla realtà, tant’è che lei stessa ha dimostrato con i fatti che si stava sbagliando.

Dopo tanti anni, però, gli haters continuano a tormentare la Perrotta per alcune foto in giro sul web…

Rosa Perrotta nel mirino degli haters: ecco perché non le danno tregua

L’influencer, come noto a tutti, oltre ad essere una bellissima donna, è anche incredibilmente di carattere e di sani principi: d’altronde, insieme al suo Pietro, ha dimostrato di non perdersi in chiacchiere inutili, puntando dritta ai suoi obiettivi giorno dopo giorno. Molta gente, però, continua ad attaccarla per via di questi scatti..

Queste immagini risalgono a qualche anno prima del suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, quando partecipò al programma televisivo Veline. Gli utenti del web, dopo averle scoperte, si sono letteralmente scatenati verso la Perrotta, sostenendo che quest’ultima avesse completamente modificato i suoi connotati con la chirurgia estetica.

Indubbiamente Rosa è cambiata tanto negli anni, ma non sta a nessuno di noi giudicare le sue scelte di vita: per quanto questo tema sia estremamente caldo e non tutti riescano ad accettare l’idea che qualcuno possa modificare alcuni tratti del proprio corpo con l’ausilio del bisturi, è bene ricordare che ognuno è libero di agire come meglio crede per sé stesso e, soprattutto, per sentirsi meglio.

Inoltre, ad onor del vero, c’è da ammettere che Rosa ha affinato moltissimo le sue conoscenze in fatto di beauty, soprattutto da dopo il Trono, da quando la sua carriera da influencer è esplosa: come si può notare, infatti, ha cambiato decisamente meglio la forma delle sue sopracciglia, oltre che aver compreso fino in fondo come valorizzarsi al massimo con il make-up.

Che ne pensate del suo cambiamento?