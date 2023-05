Kate Middleton e l’affronto al re Carlo: “Lo ha messo in ombra”

L’ultimo gesto della Principessa del Galles ha sollevato un polverone mediatico. Ma cosa è accaduto esattamente?

Kate Middleton non finisce di sorprese i suoi sudditi. Da quando è entrata nella Royal Family è riuscita in un certo senso a modernizzare la monarchia con il suo carisma e i suoi modi gentili ed educati, che hanno subito fatto breccia nel cuore di milioni di persone. Inoltre, si tratta della prima commoner ad avere sposato un futuro re. Cosa non da poco ma anche questo ha fatto parte della modernizzazione di un’organizzazione storica e antica come la monarchia.

Come se non bastasse è stata la prima reale ad apparire nella clip introduttiva dell’Eurovision Song Contest, che vede i rappresentanti dei vari paesi europei sfidarsi a colpi di inediti. Quest’anno l’evento si è tenuto proprio nel Regno Unito, più precisamente e Liverpool, una città che ha dato i natali a moltissimi artisti. Tra questi i Beatles, una delle band più famose e apprezzate al mondo.

Solitamente l’Eurovision viene ospitato dal paese vincitore dell’anno precedente ma visto che nel 2022 è stata l’Ucraina a trionfare con la Kalush Orchestra, per ovvie ragioni questo onore ed onere è aspettato al secondo classificato, il Regno Unito, il quale era rappresentato da Sam Ryder con il brano Soace Man.

Le critiche

La finale dell’Eurovision è andata in onda alcuni giorni ma le polemiche non si sono fatte attendere. Per inaugurare questo memorabile evento, gli organizzatori inglesi hanno voluto creare una clip introduttiva molto significativa che presentasse il paese britannico e l’essenza intrinseca dell’Eurovision.

Per questo motivo hanno portato in causa una delle royal più amate e apprezzate al mondo. Si tratta di Kate Middleton, che si appresta a deliziare il pubblico suonando una dolce melodia con il pianoforte. In passato si è vista raramente suonare questo strumento ma per una serata di questo tipo ha deciso di sorprendere il pubblico e i suoi fan.

Le critiche verso la Principessa però non sono mancate. Qualcuno ha affermato che volesse mettere in secondo piano il Re Carlo, che è stato ufficialmente incoronato alcuni giorni fa e proprio per questo motivo hanno creduto fosse più opportuno far apparire lui piuttosto che la nuora. Nonostante ciò, la stragrande maggioranza delle persone ha apprezzato enormemente il gesto di Kate, che un giorno regnerà sull’intero Commonwealth insieme al marito William.