Achille Lauro ha sempre fatto parlare di sè per le sue scelte fuori dall’ordinario: lo scatto inaspettato con un’ex di U&D scatena il web

Dalle sue ultime partecipazioni al Festival di Sanremo, talvolta anche in qualità di ospite speciale, Achille Lauro ha conquistato il panorama musicale nostrano e no, non soltanto per via delle sue indiscusse doti canore. L’artista infatti, è un performer a tutto tondo, in grado di rendere ogni sua esibizione un’esperienza a dir poco indimenticabile…

Tra le sue esibizioni più famose, ricordiamo proprio quelle in occasione del festival tre anni fa, quando ha cantato travestendosi da alcune icone della musica e della storia nostrana con la collaborazione di Gucci: a partire da San Francesco, fino ad arrivare a Ziggy Stardust, alla Marchesa Casati ed Elisabetta I. Insomma, un grandissimo tributo a queste figure importantissime, ma anche un messaggio di grande portata sociale.

L’attitudine provocatoria di Achille Lauro, infatti, ha sempre lasciato tutti a bocca aperta: dal punto di vista artistico, dunque, ci si può aspettare davvero di tutto da lui! Per quanto concerne il suo privato, invece, Lauro preferisce mantenere estremo riserbo e, infatti, si hanno davvero pochissime informazioni: fino a non poco tempo fa, si pensava che fosse fidanzato con una ragazza di nome Francesca, tuttavia, non è mai stato confermato o smentito nulla in merito dal cantante.

Ad oggi, però, dopo aver visto uno scatto particolare, i fan sognano una nuova coppia…

Achille Lauro: la foto pubblicata da Francesca Del Taglia accende il web

Ebbene sì, ad attirare l’attenzione del web è stata un’altra Francesca, una decisamente più nota al pubblico del piccolo schermo: parliamo di Francesca Del Taglia, nota in quanto ex corteggiatrice di Uomini e Donne è influencer. Lei stessa, infatti, a pubblicato una foto con il cantante che ha dato modo agli utenti di Instagram di fantasticare un po‘…