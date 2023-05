Andrea Delogu, si sa, non ha peli sulla lingua, ma il tweet recentemente pubblicato era del tutto inaspettato: ecco il contenuto

Tra le presentatrici e le conduttrici radiofoniche nostrane più brillanti e capaci in assoluto, una posizione d’eccezione la ricopre indubbiamente la raggiante Andrea Delogu. Il suo savoir faire, dettato da un mix vincente di carisma e parole sempre giuste al momento giusto, l’hanno resa una vera e propria top di gamma nel suo mestiere: non a caso, da diversi anni conduce il Pre festival di Sanremo in compagnia della Gialappa’s Band…

Ad ogni modo, la presentatrice ha recentemente attirato l’attenzione su di sé per via del suo denso monologo nel programma Le Iene, dedicato a tutte quelle donne che hanno, come lei, raggiunto la fatidica soglia dei quarant’anni e, soprattutto, a coloro che hanno grande paura di arrivarci. Andrea ha supportato con forza l’idea di accogliere il cambiamento con consapevolezza di quello che ancora dovrà avvenire, valorizzandoci in quanto donne, in nome di forza e coraggio.

La stessa Andrea è l’esempio lampante che, a quarant’anni, la vita non finisce ma può anche crescere in meglio: la stessa conduttrice ha detto che non si è mai sentita così sexy ed energica e, a testimoniarlo, sono tutti i suoi grandissimi successi, dalla vita professionale a quella privata. Ricordiamo che, dal 2016 al 2021, la presentatrice è stata sposata con l’attore Francesco Montanari: ad oggi, però, a trovato la felicità accanto ad un altro uomo…

Andrea Delogu, il piccato tweet non lascia spazio all’immaginazione

La prendere che la meravigliosa presentatrice abbia nuovamente trovato l’amore ha smosso non pochi animi sul web: d’altronde, si sa, Andrea per molti rappresenta una bellezza non da poco e saperla nuovamente impegnata da qui in avanti ha bonariamente suscitato commenti di stupore misti a “rassegnazione”. Commenti a cui la stessa Andrea si è divertita a rispondere con l’ironia che da sempre la contraddistingue…

Ammettiamolo, chi non è d’accordo con Andrea o non si è mai trovato in una situazione simile? La presentatrice ha risposto sagacemente a chi non ha preso “sportivamente” il fatto che si sia nuovamente fidanzata: “Eh per un anno sono stata single e non mi si filava nessuno, ora tutti a dire -averlo saputo prima-“ ha scritto su Twitter. E in fondo, come quasi sempre accade, a rivelato una sacrosanta verità.

Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore alla simpaticissima Andrea? Parliamo di Luigi Bruno, che di professione fa il modello e che ha tutto al merito di aver aiutato la bella conduttrice a ritrovare spensieratezza e umorismo, che per molti sono l’ABC in un rapporto di coppia: tuttavia, anche se è nata da pochissimo, la relazione tra Andrea e Luigi sta già facendo chiacchierare le malelingue, in particolare per un dettaglio… anagrafico!

Il modello, infatti, ha 24 anni, dunque ben 16 differenza con la sua fidanzata: ma d’altronde, si sa, l’amore non ha età né data di scadenza e Andrea, con il suo toccante monologo, si è rivelata la prima grande fautrice di questo significativo messaggio. Che ne pensate?