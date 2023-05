Isola dei Famosi, l’abbandono improvviso dei due naufraghi sciocca il web

L’uscita di scena dei due naufraghi ha lasciato a bocca aperta i numerosissimi fan de L’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme i dettagli.

La notizia è stata resa pubblica solo nelle ultime ore e ha immediatamente mandato in tilt il web. Infatti sono passati poco più di 20 giorni dall’inizio della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi e due dei protagonisti del reality hanno deciso di far ritorno in Italia.

Un inconveniente non da poco se si considera che non sono i primi ad aver abbandonato il programma. La prima è stata Chiara Nasti, che si è ritirata a causa di un infortunio. E pochi giorni dopo anche Marco Predolin è uscito dal gioco per cause mediche. Insomma, non è passato nemmeno un mese e il numero di naufraghi in gioco, tra ritirati e eliminati, si è praticamente dimezzato. E ora come se non bastasse altri due concorrenti hanno preso la decisione di non proseguire.

La clamorosa uscita di scena

Nonostante la nuova edizione sia cominciata poco più di tre settimane fa, ne sono già successe di tutti i colori. E a commentare il tutto come sempre ci hanno pensato i due opinionisti, anche se quest’anno abbiamo assistito alla presenza di una new entry, Enrico Papi. Invece è stata riconfermata Vladimir Luxuria, apprezzata dai telespettatori per il suo carattere frizzantino e per la sua onestà. Ancora una volta alla guida del programma c’è Ilary Blasi, che da alcuni mesi sta affrontando un aspro divorzio con il suo ex marito, Francesco Totti.

Tornando a L’Isola dei Famosi, poche ore è stata diffusa la notizia di un abbandono da parte di due concorrenti. In questi giorni diversi naufraghi avevano espresso la loro frustrazione e la loro voglia di abbandonare il gioco e due di loro alla fine si sono decisi a ritornare nel Bel Paese. Si tratta di Alessandro Cecchi Paone e del suo compagno Simone Antolini, approdati sull’isola per giocare in coppia.

Purtroppo, come il pubblico ha potuto notare, durante l’ultima puntata andata in onda, quest’ultimo era assente perché si stava sottoponendo a controlli medici a causa di un mancamento avuto alcuni giorni fa. Anche se non ci sono conferme sulla ragione esatta che lo ha portato a ritirarsi, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero stati proprio i problemi di salute riscontrati dal ventunenne a portarlo a questa difficile decisione.

Questo dunque spiegherebbe l’uscita di scena di Simone, ma come mai Alessandro ha deciso di seguirlo? Già nell’ultima puntata quest’ultimo aveva espresso il suo disappunto per la divisione delle coppie che si erano formate all’inizio del reality, che lo vedevano per l’appunto insieme al compagno. Ora invece le tre tribù si sono sciolte e dalla scorsa puntata ci sono solamente due gruppi, quello delle donne e quello degli uomini.

Cecchi Paone e Antolini avrebbero dovuto far parte proprio di quest’ultimo. E invece a causa dei problemi riscontrati, il ragazzo ha deciso di abbandonare l’isola e visto il suo precedente disappunto nello scioglimento delle coppie, anche il giornalista si è voluto ritirare. Come ha dichiarato anche nel corso della puntata: “A settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato e in coppia ce ne andiamo“.