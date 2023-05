Con questo clima incerto ti copri troppo e sudi? Ecco il trucco per ascelle sempre profumate

Esiste un trucco per avere ascelle sempre profumate e fresche. Si tratta di un metodo semplicissimo ed antico ma rivoluzionario.

Con l’arrivo della primavera, il clima può essere molto incerto. Una giornata può essere calda e soleggiata al mattino, per evolvere in una giornata fresca e piovosa nel pomeriggio. Questo può renderci incerti su cosa indossare, e spesso finiamo per coprirci troppo, rischiando di sudare e di emanare cattivo odore.

Per fortuna esiste un trucco che ci fa avere ascelle sempre fresche e profumate, anche quando il clima è incerto. Non dovrai più preoccuparti di sudare e di stare in mezzo agli altri. Questo trucco ti salverà in molte occasione per tutta l’estate. Devi assolutamente scoprire di cosa si tratta.

Il trucco per avere ascelle a prova di sudore, sempre fresche e profumate

I cattivi odori corporali possono essere un vero e proprio incubo per molte persone. Odori sgradevoli da ascelle, piedi, o altre parti del corpo possono impedirci di vivere serenamente, influenzando la nostra autostima e la nostra interazione sociale.

Molte volte, i cattivi odori sono il risultato di problemi di igiene personale, ma non è sempre così. A volte, anche se ci laviamo regolarmente, gli odori persistono, causando un disagio costante e una sensazione di imbarazzo. Il fatto che gli altri possano pensare che non curiamo la nostra igiene personale è imbarazzante.

I cattivi odori possono influenzare anche la nostra vita lavorativa, impedendoci di ottenere successo e di fare una buona impressione sui nostri colleghi e sui nostri superiori. Inoltre, gli odori sgradevoli possono influenzare la nostra vita sentimentale impedendoci di trovare la giusta intimità con il nostro partner.

Ma perché gli odori corporali sono così difficili da eliminare? La risposta è che gli odori sono causati da batteri presenti sulla pelle, che si nutrono del sudore e delle cellule morte della pelle. Quando il sudore si accumula, i batteri proliferano, causando gli odori sgradevoli.

Per combattere i cattivi odori, è importante adottare una buona igiene personale, ma non è sempre sufficiente.

Fortunatamente esistono alcuni rimedi naturali che possono aiutare a combattere gli odori sgradevoli, come l’utilizzo di oli essenziali, di bicarbonato di sodio e di aceto di mele.

Oggi ti forniremo la ricetta di un deodorante realizzato con ingredienti naturali che ha il potere di eliminare il cattivo odore dalle ascelle per tutto il giorno.

Prima di svelarti come realizzare il tuo deodorante naturale ti ricordiamo l’importanza di scegliere abiti e tessuti traspiranti, che permettono alla pelle di respirare e di eliminare il sudore. Evita di indossare abiti sintetici o troppo stretti, che possono impedire la circolazione dell’aria e favorire la proliferazione dei batteri.

Ed ora passiamo al segreto per avere ascelle profumate. La chiave sta nell’utilizzo di un deodorante naturale fatto in casa. Questo deodorante naturale è facile da preparare e contiene solo ingredienti naturali, senza sostanze chimiche nocive per la salute. Oltretutto, il deodorante fatto in casa è anche molto più economico, rispetto ai prodotti acquistati in negozio.

Per preparare questo deodorante naturale, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici: bicarbonato di sodio, amido di mais, olio di cocco e una miscela di oli essenziali.

Il bicarbonato di sodio e l’amido di mais sono utilizzati come agenti assorbenti del sudore, mentre l’olio di cocco agisce come idratante per la pelle e i oli essenziali conferiscono un profumo gradevole.

Per preparare il deodorante, mescola 1/4 di tazza di bicarbonato di sodio e 1/4 di tazza di amido di mais in una ciotola. Aggiungi 5 cucchiai di olio di cocco e mescola fino a ottenere una consistenza cremosa. Infine, aggiungi 10-15 gocce della miscela di oli essenziali che preferisci e mescola bene.

Una volta preparato il deodorante, applicalo delicatamente sotto le ascelle ogni mattina, dopo la doccia. Il deodorante naturale fatto in casa durerà circa 3 mesi e ti garantirà ascelle profumate e fresche tutto il giorno.

Se hai la pelle sensibile, questo deodorante fatto in casa è anche un ottimo sostituto del deodorante chimico ed evita irritazioni e allergie. I prodotti acquistati in negozio spesso contengono sostanze aggressive che possono causare irritazioni e allergie, specialmente in caso di pelle particolarmente delicata.

Avere ascelle sempre profumate ci fa stare bene anche in quelle situazioni che ci fanno sudare. sudare e di avere cattivi odori. Questo semplicissimo trucco ti regalerà ascelle sempre profumate, e ti farà sentire sicuro e fresco tutto il giorno. Prova oggi stesso a preparare il deodorante naturale fatto in casa e vedrai la differenza!