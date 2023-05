Non metterai più piede in albergo dopo aver letto queste raccapriccianti rivelazioni di un’inserviente!

Vai spesso in hotel, bnb, motel o simili? Sappi che ci sono alcune attenzioni che devi fare altrimenti sarai vittima dei batteri!

Gli hotel possono essere una vera e propria trappola di germi. Quando si va in hotel si possono davvero trovare batteri ovunque. Almeno secondo quanto riportato sui social da una addetta ai lavori che ha fatto un numero esorbitante di visualizzazioni.

Gli hotel sono un luogo di grande utilizzo soprattutto nell’epoca contemporanea. Quando si va fuori infatti, che sia per un viaggio o per una semplice passeggiata per poi rimanere fuori casa la notte, gli hotel, i motel, i BnB, sono sempre utilissimi. Ad oggi infatti si possono trovare tantissimi prezzi diversi e proprio per tutte le tasche. In questo modo chiunque può permettersi di vivere una esperienza fuori casa senza poi dover fare i conti con una spesa troppo salata.

Per quanto però queste tenute possano sembrare davvero il paradiso per molti, bisogna sapere che ci sono dei segreti che possono davvero mettere a dura prova la nostra permanenza in queste strutture. Il problema riguarda soprattutto la questione della pulizia. Germi e batteri sembrano infatti essere davvero un esercito all’interno. Bisogna fare davvero molta attenzione.

Ci sono infatti degli accorgimenti e delle attenzioni a cui fare fronte quando si entra in una delle stanze. Segui i semplici passaggi. Vedrai che non te ne pentirai.

Hai paura dei germi? Quando entri nelle stanze di un hotel fai proprio così!

Quando si tratta di stanze di alberghi, bnb, motel e quant’altro bisogna avere dei piccoli ma importanti accorgimenti, così come dovrai usarli per queste superfici così particolari. Avete presente le coperte che si trovano negli hotel? Ed i telecomandi? Possono essere un vero e proprio incubo.

Secondo infatti quanto rivelato da Evangeline, addetta ai lavori e nuova tiktoker nel settore, la prima cosa da fare quando si entra in una camera d’albergo è prendere il copriletto e metterlo da parte. Consiglia infatti di riporlo da parte e lavarsi poi per bene le mani. Il copriletto infatti, secondo quanto riporta lei, viene lavato si e no una volta o due all’anno. In pratica una coperta di batteri.

È consigliato assolutamente poi mettersi anche a pulire il telecomando. Si consiglia infatti di igienizzarlo per bene prima di utilizzarlo. Il telecomando infatti non viene quasi mai pulito e potrebbe dare infezioni secondo quanto raccontato da lei sul social.

Si consiglia poi ti portarsi sempre il proprio asciugamano in valigia e non utilizzare quelli che si trovano nelle stanze. Venendo utilizzati da molteplici persone sono sterilizzati in modo inappropriato nella maggior parte dei casi. Potrebbe infatti essere dannoso.

Ultimo consiglio è quello di non camminare mai scalzi nella stanza. Queste non vengono lavate in modo corretto e quindi potrebbero portare delle infezioni sotto i piedi. Massima attenzione quando si va in una di queste strutture!