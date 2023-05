Torta morbidosa al latte e cioccolato da non perdere

Tutti i dolci fatti con le nostre mani sono buonissimi, ma alcuni sono speciali come la torta morbidosa al latte e cioccolato

Ci sono dolci che in un attimo riportano tutti all’infanzia, a quei profumi e quei sapori che con le nostre nonne e mamma abbiamo imparato ad amare fin da piccoli.

Così è anche con la torta morbidosa al latte e cioccolato, buona da inzuppare ma anche da mangiare alla fine di un pasto.

Torta morbidosa , il trucco con il cioccolato

La torta morbidosa non contiene burro e quindi possiamo conservarla anche fuori dal frigo, o sotto una campana di vetro oppure avvolto nella pellicola alimentare. Può essere anche un’idea carina per una festa di compleanno se ci sono bambini.

Ingredienti:

3 bicchieri di farina 0

3 bicchieri di fecola

4 bicchieri di zucchero semolato

4 uova grandi

2 bicchieri di latte intero

1 fialetta aroma vaniglia

1 bustina di lievito per dolci vanigliato

zucchero a velo q.b.

1 limone

1 bicchiere pieno di olio di semi di mais

100 g gocce di cioccolato fondente

Preparazione:

Rompiamo le uova intere in una ciotola e aggiungiamo lo zucchero semolato. Lavoriamoli insieme usando le fruste elettriche a velocità media per 5-6 minuti. Andremo avanti fino a quando otteniamo un composto gonfio e spumoso.

Solo allora aggiungiamo l’olio di semi, versato a filo. Poi uniamo anche il latte, sempre a filo, alternandolo con la farina setacciata insieme alla fecola, un pugnetto alla volta.

Continuiamo a lavorare la base della nostra torta morbidosa al latte e cioccolato aggiungendo al composto il lievito setacciato, la fialetta di aroma vaniglia e la scorza grattugiata di un limone non trattato. Amalgamiamo bene e la base del dolce è pronta da infornare.

Prendiamo uno stampo rotondo da 28 cm di diametro, versiamo il composto e completiamo con le gocce di cioccolato fondente. Inforniamo in forno statico, già preriscaldato, a 180° per 45 minuti e in ogni caso facciamo la prova stecchino per verificare se il nostro dolce è pronto. Se non basta, lasciamolo ancora 5 minuti.

Tiriamo fuori lo stampo e aspettiamo che la torta morbidosa al latte e cioccolato sia completamente raffreddata prima di tirarla, perché rischia di rompersi. Appoggiamola su un’alzatina o un piatto di servizio e spolverizziamola con zucchero a velo prima di servirla.