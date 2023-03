Come ricreare top outfit anni Novanta per un ritorno al grunge

“Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei”, questa affermazione è disarmante per quanto ci possa far capire di una persona. Diffidare da chi non prenda una posizione sul proprio gusto musicale. Per tutte le amanti del grunge ecco così come vestirsi in omaggio ai Nirvana e ad altri grandi che di quello stile hanno fatto una semplice abitudine.

Si sente dire che gli opposti si attraggano ma non è propriamente così. Siamo, in realtà, attratte da quello che ci assomiglia, da ciò che rispecchi la nostra mentalità. Consciamente o meno, accade così. Vale nella vita, nel seguire la nostra indole mentre cerchiamo un lavoro, nell’innamorarci di una persona speciale e nella scelta dell’abbigliamento. Se, ad esempio, associamo agli anni Novanta ricordi positivi, od un evento unico, ecco che lo stile dell’epoca apparirà subito intrigante.

Dopo aver capito come rendere omaggio agli anni Quaranta scopriamo oggi come ricreare gli outfits dell’ultimo decennio dello scorso millenio con le proposte del momento.

Look anni Novanta: tutte le dritte per un grunge rock femminile

Da non confondere con il punk rock dei Ramones e dei The Clash, simile ma diverso dal rock ‘n roll – blues dei The Doors, il grunge dei Pearl Jam, delle Hole e di Kurt Cobain con i Nirvana (solo per citarne alcuni) fa innamorare anche per i look sfoggiati dalle ragazze del periodo.

Su Zalando (a 49,99 euro) la camicia Trendyol a quadri nelle tonalità del mattone e del nero, è un must anche dopo i trent’anni. Con jeans over blu o con neri skinny e leggermente strappati, da portare con sotto una t-shirt girocollo bianca semplice o con una maglia da fan delle band più cool di quel periodo.

Con la giacca in ecopelle nera di Calvin Klein (in vendita a 199 euro su Yupistore) il figurone è assicurato. Niente fronzoli, cintura con passanti, bottoni argentati, cernier d’ordinanza che non si userà mai (va portata aperta) ed a scelta pantaloni a quadri o altri accessori dello stesso materiale.

Gli occhiali da sole piccoli sono già tornati la scorsa primavera – estate ma, nel caso specifico odierno, meglio puntare su modelli con metallo in vista e lenti scure. Niente colori pastello, sì invece ai Gucci con lenti rettangolari e montatura oro caldo. Basic, con dettaglio – logo del brand, si possono abbinare ad ogni look. Costano 295 euro.

Fondamentale sarà il portamento. Questi capi vanno indossati con menefreghismo, quasi fossero su di noi per caso. Niente atteggiamenti da snob e simili, meglio un “bella e dannata” che, alla fine, non passa mai di moda.

