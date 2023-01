Alessia Marcuzzi come non l’avete mai vista! Trasparenze ed eleganza alla conduzione di Boomerissima!

Alessia Marcuzzi è un’icona di stile a tutti gli effetti! Infatti il suo ultimo look indossato per la conduzione del nuovo programma Rai ha fatto impazzire il web! Come era composto il look? Qual era il brand dell’abito indossato? Scopriamolo insieme!

È finalmente tornata Alessia Marcuzzi in televisione con la conduzione di un nuovissimo programma firmato Rai, e nonostante le due sole puntate è già un grande successo! Dopo anni di assenza dalla televisione, la conduttrice e showgirl Alessia Marcuzzi ci presenta un nuovo spettacolo in prima serata, tra musica, ballo e tante risate. In più, tantissimo fashion! Il look indossato dalla presentatrice per la seconda puntata è diventato letteralmente virale! Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’outfit di Alessia Marcuzzi!

La prima puntata è andata in onda martedì 10 gennaio. Nessuno sapeva cosa aspettarsi da questo programma, ma con la conduzione di Alessia Marcuzzi non potevamo aspettarci nient’altro che freschezza, risate e tanto divertimento!

Infatti la presentatrice ha soddisfatto tutte le aspettative! Il nuovo programma, che va in onda il martedì in prima serata su Rai2 dal titolo “Boomerissima“, è un vero e proprio show musicale, in cui i concorrenti, vip del mondo dello spettacolo, si sfidano a suon di musica! Lo scopo del programma è dare voce alla musica, utilizzando tutte le canzoni più belle che abbiamo avuto il piacere di ascoltare, sia del passato che del presente.

Le due squadre presenti si dividono in boomers e millenials, un vero e proprio scontro/incontro generazionale in cui i partecipanti “promuovono” le canzoni più belle della propria generazione.

Al finale il vincitore reale è la musica, di qualunque epoca essa sia!

Ma noi oggi non siamo qui a parlare di musica, dopotutto siamo una guida di stile!

Infatti ciò che a noi non è passato inosservato è il look sensuale, femminile e di tendenza della presentatrice Alessia Marcuzzi!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo insieme il total look indossato per la conduzione della seconda puntata di Boomerissima dalla Marcuzzi!

Alessia Marcuzzi e il tubino in pizzo che ha fatto impazzire il web: firmato Dolce&Gabbana!

Sapevate che i tessuti trasparenti come il pizzo oppure il tulle e il velo sono tornati alla ribalta? Le ultime tendenze parlano chiaro e l’effetto “vedo/nonvedo” è super IN!

La presentatrice, Alessia Marcuzzi, per la seconda puntata del suo nuovo programma Boomerissima ha indossato un abito tubino nero midi firmato Dolce&Gabbana. Nello specifico si tratta di un abito totalmente aderente, con scollatura profonda e spallina piccola. Il tessuto è completamente di pizzo da cui trasparivano alcune zone del corpo, come la pancia e le gambe. Costo dell’abito € 705.

Il tutto abbinato poi ad un paio di tacchi neri modello décolleté a punta con tacco a spillo!

Il total look, nonostante le trasparenze e gli elementi eleganti, era reso fresco e adatto al contesto dalla capigliatura sciolta mossa solo da alcune beach waves morbide e dal trucco effetto naturale, con tanto di rossetto rosa nude.

Voto del look? Un bel 9 per Alessia Marcuzzi!

Non ci resta che attendere il prossimo martedì per la nuova puntata del programma rai Boomerissima!

Nel frattempo? Alla prossima guida di stile! Per non perdere nessuna news dal mondo del fashion!