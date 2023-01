Aurora Ramazzotti da pelle d’oca: il messaggio per il figlio in arrivo mette i brividi

Aurora Ramazzotti si prepara a diventare mamma e dedica al figlio in arrivo un messaggio da pelle d’oca: ecco le sue parole.

La vita di Aurora Ramazzotti sta per cambiare per sempre. Tra pochi mesi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventerà per la prima volta mamma. Fidanzata da anni con Goffredo Cerza, sta vivendo con lui il capitolo più bello della loro storia d’amore. Giovani e innamorati hanno scelto di mettere su famiglia anche se l’arrivo di un bambino non era preventivato. Rispondendo alle domande dei fan, infatti, Aurora ha svelato di non aver cercato un figlio essendo una ragazza che non ama pianificare.

Oggi, però, i due sono pronti a vivere insieme l’esperienza più bella. “Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’, ma comunque ogni fase della vita porta con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante” – ha detto Aurora che ha poi aggiunto – “Non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me”. Ma le parole di Aurora non finiscono qui.

Il messaggio per il figlio in arrivo

Quello appena trascorso è stato l’ultimo Capodanno senza figli per Aurora Ramazzotti che, il prossimo anno, avrà tra le braccia il frutto del suo amore con Goffredo Cerza. La figlia di Eros e Michelle Hunziker che, ai fan, attraverso l’apposita funzione di Instagram ha svelato di aver paura del parto, in attesa dell’appuntamento al buio più importante della sua vita, ha scelto di dedicare delle parole importanti ed emozionanti al figlio in arrivo.

“Mi accorgo che l’orologio scorre inarrestabile verso lo scadere del mio tempo “prima” e che frettoloso si avvicina il momento “dopo” di te. E che anche io avrò un giorno sulla bocca queste parole, spero non cariche di rimpianto, mentre ricorderò chi sono stata finora. Fa pensare che con l’arrivo di una nuova vita ci si doni nuova vita a nostra volta, e che veramente forse non ricorderò più cosa sarà stata la mia senza di te. Già adesso ogni cosa assume l’ingrato compito di essere l’ultima: l’ultimo compleanno, gli ultimi sonni, l’ultimo capodanno, le ultime carezze, l’ultimo inverno, l’ultima uscita in compagnia”, scrive Aurora pensando a tutto quello che ha già fatto e a tutto quello che farà da mamma.

“E proprio così ogni ultima volta consumandosi lascerà spazio a una prima volta, che come ogni prima volta già lo so.. sarà un bellissimo disastro. Non sono mai stata in grado di visualizzare il futuro e al passato non sono tanto affezionata, forse è questo che mi rende incosciente ma libera. E quando mi chiedono se ho un po’ di sana paura non riesco proprio a rispondere di sì, perché quando ci penso, a quel momento che scandirà l’inizio del tempo dopo di te, tutto quello che sento è.. che non vedo l’ora. 2023, arriviamo. Buon anno a tutti”, conclude.