Gravidanza da incubo per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros svela: “Succede di notte”

Aurora Ramazzotti sta vivendo una vera e propria gravidanza da incubo. La confessione ha lasciato i fan davvero interdetti.

Aurora Ramazzotti si è ritrovata ad essere da qualche tempo a questa parte una delle protagoniste indiscusse della cronaca rosa nostrana. Il tutto è partito quando si è mormorato di una sua possibile gravidanza. In un primo momento la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva preferito non commentare la vicenda per poi sbilanciarsi nelle settimane successive per confermare che era tutto quanto vero.

La giovane conduttrice è incinta del suo primo figlio con lo storico compagno Goffredo e la notizia ha scaldato il cuore dei suoi fedeli sostenitori che ora sono più curiosi che mai di scoprire come sta procedendo quello bello ma delicato periodo della sua vita. La risposta è stata preso servita dalla diretta interessata che ha rivelato come sta vivendo questa sua prima gravidanza che potremmo definire da incubo.

Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio sulla sua gravidanza, rivelando a tutti i suoi fedeli sostenitori come sta procedendo il tutto senza nascondersi dietro ad un dito ma raccontando soltanto la realtà dei fatti.

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla sua prima gravidanza

Aurora Ramazzotti, che è stata la protagonista di un’inedita dichiarazione di suo padre Eros, non ha potuto fare a meno di notare che da quando ha scoperto di essere incinta sta succedendo qualcosa di strano e che questo si manifesta puntuale e preciso tutte le notte, ma a che cosa ha fatto riferimento la figlia d’arte? Vediamo un po’ che cosa ha dichiarato attraverso il suo profilo social a tal riguardo:

“Da quando sono incinta“ ha raccontato la figlia di Michelle Hunziker parlando a tu per tu con i suoi fedeli sostenitori che non l’hanno mai abbandonata durante gli alti e bassi della sua vita. “Faccio incubi tutte le notti…” ha poi concluso rivelando che sta facendo brutti sogni da quando ha scoperto di essere in dolce attesa. Insomma, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, Aurora Ramazzotti sta vivendo una vera e propria gravidanza da incubo e speriamo che tutto questo si manifesti soltanto nel sonno e non anche nella vita reale di tutti i giorni.