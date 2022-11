Consigli per rendere la pelle del viso luminosa

Avere una pelle del viso luminosa è l’obiettivo di tantissimi: se certamente la genetica ha la sua parte, anche una buona beauty routine può fare la differenza nell’aiutarci a ottenere un incarnato radioso senza il supporto di nessuno strumento di make-up.

I prodotti giusti, come quelli di Bottega di LungaVita, brand di riferimento nell’elaborazione di formulazioni beauty naturali pensate scientificamente per rigenerare la pelle, possono davvero essere il segreto per raggiungere i risultati sperati, insieme ad alcune semplici azioni da compiere quotidianamente o regolarmente.

Ecco, quindi, qualche valido consiglio da seguire.

Piccole azioni quotidiane per una pelle perfetta

Bere molta acqua

L’idratazione è al centro del benessere della pelle, visto che il corpo umano è composto prevalentemente di acqua, fondamentale per farlo funzionare e apparire al meglio. Solitamente, è consigliabile bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno (o, se si riesce, anche qualcosa in più). Allo stesso tempo, sarebbe meglio limitare il consumo di caffè e di bevande zuccherate (e alcoliche).

Seguire una dieta sana

Anche la dieta fa la sua parte (e non di poco rilievo): se in generale bisognerebbe sempre portare avanti un’alimentazione equilibrata, è bene fare anche attenzione a prediligere tutti i cibi ricchi di antiossidanti. Utile la vitamina C che previene l’ossidazione della pelle, contrasta l’azione dei radicali liberi e difende la cute dall’inquinamento. Anche le vitamine B e D sono grandi alleate della pelle: ci sono diversi alimenti in cui si trovano, dagli agrumi, alle verdure a foglia grande, dallo yogurt alla frutta secca.

Dormire bene

Si parla spesso del cosiddetto “riposino di bellezza”, che non è solo un modo di dire: il sonno, soprattutto quando di qualità, è indispensabile per il benessere e la salute generali, sia fisica sia mentale. La pelle, che non ne è altro che lo specchio, non può che mostrarsi più luminosa e radiosa se si dorme circa otto ore a notte.

La beauty routine per una pelle luminosa

Detergere la pelle

Detergere accuratamente la pelle è, assolutamente, il passaggio a cui meno si può dire di no: il viso, infatti, va deterso e pulito sia la mattina sia la sera, dopo lo struccaggio. La pulizia del viso non è solo una pratica d’igiene, ma permette di favorire l’azione delle creme protettive e idratanti che si applicano.

Applicare la protezione solare tutto l’anno

Non solo in estate, la protezione solare rende la pelle più sana. I raggi UV, infatti, sono tra le cause di invecchiamento cutaneo precoce. La pelle, se non protetta adeguatamente, finisce con l’apparire spenta, poco luminosa, quasi opaca. Per questo, la mattina, subito dopo essersi detersi il viso, è bene procedere subito all’applicazione di una crema in grado di proteggere dai raggi UVA e UVB.

Idratare quotidianamente il viso

Idratare quotidianamente il proprio viso è fondamentale, soprattutto se si trova la crema giusta per la propria tipologia di pelle. Una corretta idratazione permette di conservare integra la barriera cutanea, mantenendo gli equilibri del derma, e di fornire grande luminosità. Per dare nuova luce al viso, per esempio, Bottega di LungaVita propone la Mousse Punti Luce Perla Nera. Questa mousse, che riesce anche a portare avanti un importante effetto anti-age, grazie a principi attivi come il collagene, i ceramidi e staminali vegetali e il platino colloidale, è caratterizzata dalla presenza di micro-particelle perlescenti che creano sul viso dei punti luce naturali.

Esfoliare regolarmente la pelle

Cellule morte, polveri e chi più ne ha più ne metta: la pelle del viso va esfoliata, per rimuovere ciò che, ogni giorno, vi si deposita. Sin da subito, si avvertirà una sensazione di levigatezza, ma non solo: eliminare le impurità, infatti, porta a un viso liscio e raggiante. Perché non provare? E, dopo lo scrub, è utile anche concedersi un ulteriore momento di relax e applicare una maschera per il viso adatta alla propria tipologia di pelle, per riuscire a ottenere l’incarnato perfetto.

Dunque, non resta che valutare tutti i punti della lista, per capire quale di queste abitudini si trascura un po’, rimettersi in carreggiata e cercare di avere, così, una pelle più luminosa, magari approfittando degli sconti della Black Week per prendere quei prodotti di cui ci sarebbe più bisogno.