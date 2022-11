Angelina Mango, chi è la figlia di Mango e allieva di Amici 22: il suo segreto è la mamma

Ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 22 la cantante Angelina Mango, figlia dell’amatissimo Mango, cantautore scomparso prematuramente. Ma il suo segreto è anche nella mamma.

Anche la nuova edizione di Amici 22 continua a regalare numerose sorprese. I ragazzi si alternano a colpi di sfide cercando di guadagnarsi un tanto desiderato banco ed una maglia celeste, che li consacra a nuove leve del mondo della musica e della danza. Non è la prima volta che un nome celebre pesa sulle spalle di un candidato, come è successo proprio nelle ultime giornate. Era già trapelata in anteprima sul web la notizia dell’ingresso di Angelina Mango.

In sfida contro Ascanio, la giovanissima cantautrice ha soffiato il posto al 18enne, lasciando estasiati pubblico e coach. Arisa e Lorella Cuccarini non hanno saputo resistere alla voce melodiosa della giovanissima artista, che con il suo inedito “Voglia di vivere” ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare. In effetti la sua non è la prima esperienza nel campo della musica. Angelina Mango, oltre che cantare, sa suonare la chitarra ed ha pubblicato all’età di 20 anni il suo primo album, dal titolo “Monolocale”.

Ma non è tutto, perché la nuova allieva di Amici ha già calcato parchi importanti, presenziando insieme al fratello Filippo all’ultimo concerto del Primo Maggio a Roma e partecipando a Sanremo Giovani dove si è classificata tra i finalisti. Una carriera che sembra già avviata, sulla base di un talento sicuramente innato e frutto, probabilmente, della sua genetica. Angelina infatti, è la figlia dell’amatissimo e compianto cantautore Mango, ma anche di madre altrettanto famosa nella musica.

Chi è la madre di Angelina Mango: una vita nella musica

La famiglia di Angelina è stata da sempre avvolta nell’arte, in particolare quella della musica e del canto. Come era già stato reso noto prima della messa in onda del suo ingresso ad Amici, la nuova allieva è la figlia del cantautore Mango, scomparso prematuramente nel 2014. L’evento tragico scosse il pubblico italiano, da sempre emozionato dalle sue delicate canzoni come “Oro”, “La rondine” e “Mediterraneo”.

A rendere il tutto più drammatico, fu il fatto che l’artista perse la vita per un infarto, che lo colse durante un concerto al quale stava presenziando per beneficienza. “Non mi sento tanto bene, scusatemi”, furono le ultime parole di Mango. Proprio come un altro ex allievo di Amici, Angelina Mango convive con un vero dramma nel cuore, che ha segnato inevitabilmente la vita dei figli e della moglie, anche lei una nota cantante.

L’allieva è infatti, la figlia di Laura Valente, nome d’arte di Laura Bortolotti, subentrata nel gruppo dei Matia Bazar nel 1989, quando Antonella Ruggiero abbandonò definitivamente. Una carriera proseguita nella musica anche da solista, fino al ritiro qualche anno dopo la morte del marito Mango. Sulle spalle di Angelina, dunque, gravano due nomi d’eccellenza del panorama musicale italiano, un peso sicuramente non leggero da portare.

Anche lei, però, come già avvenuto in passato nella scuola di Amici, avrà l’opportunità di slegarsi dal concetto di “figlia di”, per far conoscere agli italiani la sua personalità e le sue doti artistiche. In effetti, la stessa possibilità era già stata data nella scorsa edizione a LDA. Ad Amici 21, il figlio di Gigi D’Alessio si è presentato con uno pseudonimo (le sue iniziali) per staccarsi finalmente dalle sue etichette di figlio d’arte.