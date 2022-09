Con una gruccia rotta puoi fare una magia se segui queste idee, la creatività è la tua arma migliore! Con questi trucchetti avrai oggetti utili e originali.

Quante volte ti è capitato di avere una gruccia rotta e la prima cosa che hai pensato di fare è proprio quella di buttarla? Assolutamente no, commetteresti un grande errore, perché si tratta di una risorsa multifunzionale! Mai come nell’articolo di oggi ti parleremo di multitasking, questa volta però associato all’ecosostenibilità. La funzionalità è garantita e con essa anche l’estetica. Ecco le idee uniche che abbiamo in serbo per te.

L’arte del riciclo è per tutti, ma non chiunque la abbraccia appieno. Molti sostengono che tutta la serie di life-hacks, cioè consigli quotidiani un po’ folli ma pratici, siano delle pratiche obsolete ed inutili. In realtà, è un errore pensarla così, perché si può dare nuova vita agli oggetti, i quali al tempo stesso danno un aiuto nel quotidiano.

Com’è possibile che una gruccia rotta possa dar vita e numerose idee? Ebbene sì, può succedere, e siamo pronti a stupirti in maniera del tutto inedita. Innanzitutto, la prima mossa da fare è quella di procurarti delle grucce, meglio se danneggiate.

Se i danni sono soltanto estetici puoi ripulirle con dell’aceto di vino bianco e acqua. Si tratta di una lozione ecologica e potente che sgrassa e igienizza. Poi potrai dipingerle come preferisci, soprattutto fallo dopo aver messo l’aceto perché fisserà meglio il colore.

Invece, se è proprio rotta non pensare che non la potrai più utilizzare, anzi tutto il contrario! Da appendiabiti può praticamente diventare qualsiasi cosa, non ci credi? Esplora le idee che abbiamo organizzato e raccolto per te.

La gruccia rotta va riutilizzata: idee uniche!

Appunto, qualora si trattasse di una semplice sistemata, hai visto che con degli ingredienti economici e di facile reperibilità, come l’aceto bianco e l’acqua, è possibile riutilizzare le grucce per la loro funzione originaria, senza problemi. Ma se si tratta di una gruccia spezzata, incurvata e scomposta, non temere: ecco le idee che rivoluzioneranno il tuo modo di vedere gli oggetti rotti, e la tua casa!

Eccoci qua, pronti a svelare i segreti che custodiscono delle semplicissime grucce. Se sono appunto rotte non incollarle per ricostituirle, ma non gettarle neanche via. Prendile e fatti un giro per casa, e pensa a quale oggetto ti manca e che per la sua funzionalità potrebbe risolvere molti dei tuoi problemi.

Il primo potrebbe essere un porta oggetti, come i coperchi per le pentole e le padelle. Dovrai semplicemente prendere la gruccia piegata ed accentuare la curvatura, perché è proprio in quella “linea scomposta” che andrai ad adagiare gli utensili in questione.

Oppure se rotta potrai farci passare attraverso il filo rigido delle mollette e porle alla sua base. In questo modo estenderai lo spazio del tuo appendiabiti mettendo la gruccia in uno stendino e ci adagerai su più vestiti possibili.

Inoltre, sai puoi rendere la tua gruccia rotta un porta rotolone da cucina? Se si è rovinato o non lo possiedi, non preoccuparti ci penserà proprio lei, come? Fai passare il cartone rigido del rotolone alla sua base, e una volta incastrato sarà saldo e pronto all’uso. Cioè fornirti carta ad ogni strappo utile, ma non esagerare la carta uccide molti alberi.

Se invece ti sono rimaste due grucce inutilizzate, puoi unirle con una fascetta di plastica alla base, e richiuderle insieme nella parte del gancio. In questo modo potrai metterci nel mezzo oggetti come cuscini, e li potrai far asciugare al meglio al sole da tutte le parti.

Infine, ultimo life-hack ma non meno importante, hai troppe grucce in mezzo ai piedi e vuoi un sistema che te le faccia prendere al momento opportuno? Piega la base su sé stessa come un triangolo, e mettici su tutte le altre!

Guarda con attenzione il video, spiega passo passo tutte le formidabili idee che ti abbiamo appena presentato:

Che ne dici, ne vale la pena? Riutilizza oggetti che sembrano obsoleti, dagli una nuova vita, e rendi unico lo stile della tua casa. Grazie a poche e semplici mosse con queste idee così creative e fantasiose anche delle comunissime grucce rotte o malmesse possono fare la differenza.