Vuoi una coda perfetta? Butta la spazzola: è lui l’oggetto impensabile che ti salva la vita!

Avere una coda perfetta non è sempre semplicissimo: spesso, soprattutto quando abbiamo i capelli scalati, troviamo delle ciocche ribelli che non riescono proprio a stare ferme. Niente paura: abbiamo la soluzione perfetta perché ciò non accada più.

Fare una coda perfetta è davvero difficile. Che sia alta, bassa, semplice, trovare la chiave giusta per renderla impeccabile è davvero complicato.

Sì, perché dobbiamo in primis trovare la giusta altezza e già questo non è sempre facilissimo. Poi dobbiamo decidere farla “standard” (cioè dritta), oppure laterale (molto in voga sempre praticamente).

A quel punto dobbiamo decidere anche se tirare i capelli indietro, oppure lasciare delle ciocche laterali, magari appunto mantenendo la riga a lato (se la portiamo così).

Se scegliamo la prima opzione, quindi tiriamo i capelli indietro, abbiamo un’ulteriore problema: dobbiamo infatti stare attentissime perché spesso ci sono ciocche ribelli.

Questo accade soprattutto nel caso in cui abbiamo i capelli scalati: in questo caso soprattutto è davvero facile che qualche ciocca più corta non riesca proprio ad arrivare dentro l’elastico, quindi perdere il controllo della coda è davvero facile.

Niente paura però: puoi avere sempre una coda perfetta, in ogni situazione. Per farlo, infatti, ti basterà semplicemente mettere in atto un trucco all’apparenza banale, ma davvero efficace. Ecco qual è.

Il trucco per avere una coda perfetta

Per rendere la tua coda a dir poco perfetta, eliminando eventuali ciocche sbarazzine, non dovrai fare altro che prendere uno spazzolino che non usi e un po’ di lacca.

“Qual è il nesso spazzolino – capelli?” ti potrai chiedere. In effetti non è un accostamento molto comune, dobbiamo ammetterlo.

Questo “attrezzo” che generalmente usi per lavare i denti, però, può fungere da spazzola e rendere la tua chioma perfetta.

Ebbene sì, tutto quello che dovrai fare sarà prendere il tuo spazzolino, spruzzare sopra un po’ di lacca e passarlo ovunque vedi dei capelli fuori posto.

Ciò significa che potrai passarlo senza problemi ai lati, sopra la testa, dietro la nuca. L’importante è ricordarti di spruzzare un po’ di prodotto ogni volta che passi lo spazzolino sui tuoi capelli, perché solo così funzionerà davvero.

In questo modo, però, sarai sicurissima innanzitutto di non spruzzare quintali di lacca inutili su tutta la chioma (considerando che poi anche il suo aspetto potrebbe non essere bellissimo in questo modo) e poi potrai uscire di casa tranquilla, perché neanche folate di vento potranno scombinare i tuoi capelli.

In ogni caso, mettendo in atto questo semplicissimo trucco, le ciocche ribelli non saranno più un tuo problema.