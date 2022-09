Sei a conoscenza di quanto sia pericoloso lasciare delle bottiglie d’acqua in auto? I rischi che corri sono diversi, ma uno tra tutti è il peggiore.

Avere ansia nello svolgere mansioni quotidiane non è un buon modo per vivere le giornate, di certo però è fondamentale aver chiare le conseguenze negative che si possono avere se si compiono azioni sprovvedute. Alcune di queste alle quali fare attenzione, anche se in apparenza non lo si direbbe, è lasciare gli oggetti in macchina. Le bottiglie d’acqua sono le protagoniste della notizia del giorno, sono micidiali. Si tratta di un pericolo che ha verificato non pochi eventi spiacevoli, e per questo siamo pronti a raccontarti di cosa si tratta e come rimediare.

L’acqua è la fonte di vita per eccellenza, e proprio per questo non va usata in maniera impropria. L’azione peggiore che si possa compiere è quella di sprecarla non dandole il giusto valore, specialmente quando ci sono miliardi di persone al mondo che non possono averne a disposizione il necessario.

Perché inquinata o semplicemente poiché abitano in zone remote ed inaccessibili, non ne hanno a disposizione e reperirla diventa difficile. Così, per rispetto delle esigenze del mondo intero, bisogna aver chiaro che niente va sminuito, specialmente anche quando nel mondo industrializzato la fonte di vita inizia a scarseggiare.

Colpa della siccità che prosciuga fonti idriche, l’aridità del suolo causa non pochi problemi. La ragione che scaturisce tutto è l’inquinamento, quindi in primis dobbiamo avere a cuore le nostre risorse.

Cosa determina la pericolosità del gesto? Non stiamo semplicemente ribadendo quello che è abbastanza palese, cioè che l’acqua sotto il sole si danneggia. Poiché le plastiche che subiscono l’azione dei raggi del sole determinano una “sorta di inquinamento” che provoca malessere a sua volta.

Stiamo per rivelare un’informazione sconosciuta, o che comunque molti fanno passare in secondo piano, compiendo un errore davvero pericoloso.

Ecco perché è pericoloso lasciare le bottiglie in auto

Quindi, ricapitolando la questione, il problema che scaturisce tutto è lasciare le bottiglie d’acqua in auto sotto il sole cocente. La pericolosità è data da diversi fattori, quelli più conosciuti riguardano un danneggiamento del prodotto, perché l’azione dei raggi del sole è sempre più aggressiva, e i raggi UV penetrano in profondità. L’altra ragione meno nota e che stiamo per rivelare, lascerà senza parole.

Quanto stiamo per raccontare non è frutto di fantasia o come già anticipato, di ansie senza alcun fondamento, ma è un riportare una storia realmente accaduta. Tutto è iniziato quando un tecnico che lavora nella ditta Idaho Power, nel 2017 è stato protagonista dello spiacevole evento.

Essendo un lavoratore a tempo pieno ha necessità di idratarsi e di avere la sua meritata pausa pranzo. Così, per risparmiare qualche soldo e avere tutto a disposizione lascia in auto dell’acqua.

Al suo ritorno lo scenario che aveva dinnanzi era assurdo, specialmente per le conseguenze, perché si è trovato con un’auto parzialmente danneggiata a causa di una motivazione impensabile, ma reale.

L’auto era lì per lì per diventare un fuoco, infatti la immaginava già cosparsa di fiamme, ma è arrivato in tempo prima che scoppiasse un incendio! La causa? Le bottiglie di plastica che sotto l’effetto del sole si sono incendiate! L’effetto della luce rifratta ha determinato l’insorgere delle fiamme, e nei sedili il tecnico ha constatato danneggiamenti importanti.

Come una lente d’ingrandimento può accendere una fiammella, con la stessa azione delle bottiglie d’acqua in auto possono causare il peggio. Quindi cosa deduciamo?

Ecco un’altra buona ragione per sostituire le plastiche con materiali biodegradabili: la plastica è tossica per qualsiasi essere vivente, ed adesso ha quasi distrutto anche un oggetto inanimato come un macchina!