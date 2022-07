Amante dell’avventura? Devi assolutamente scoprire queste città italiane

Andare all’avventura nelle città italiane ti sembra impossibile? Non immagini quante attività adrenaliniche si possono fare nel Bel Paese!

Sappiamo tutti che l’Italia viene spesso associata al cibo e alla bella vita. Ma il nostro paese offre molto di più.

Infatti, quando non sarai occupata ad assaporare le prelibatezze locali, avrai la possibilità di intraprendere una serie di attività adrenaliniche.

Tutte le mete perfette per la tua prossima avventura nelle città italiane

Molti non non lo sanno, ma l’Italia in realtà è un luogo ideale per coloro che amano l’avventura e ovviamente un buon pasto! Quindi, se stai pianificando un viaggio e vuoi allontanarti dalla monotonia vacanziera, perché non provare alcune di queste attività adrenaliniche?

FARE ESCURSIONI NELLE DOLOMITI

Queste maestose montagne sono perfette per gli avventurieri più incalliti, perché ci sono un sacco di cose da fare!

Molto popolare è l’escursionismo, costituito da un’infinità di sentieri che possono essere percorsi da soli o con l’aiuto di una guida. Puoi partire per esempio dalla cittadina di Ortisei, in Val Gardena, celebre per il suo artigianato. Se hai in mente di portare la tua famiglia, puoi farlo tranquillamente. Grazie al gran numero di sentieri, molti sono idonei anche per i più piccini.

IMMERGERSI ED ESPLORARE IL PARCO SOMMERSO DI BAIA

Situato vicino a Napoli, il Parco Sommerso di Baia è una destinazione assolutamente da non farsi mancare. A differenza della maggior parte dei siti di immersione, questo luogo non è noto per la sua barriera corallina, ma per il fatto che pullula di edifici e statue ancora oggi intatti. Si tratta di un’esperienza spettacolare. Si possono perfino avvistare pilastri e pavimenti a mosaico di antiche ville appartenute agli imperatori. Se esplorare antiche città sommerse non fa per te, puoi recarti al Cristo del Garda, dove avrai la possibilità di fare delle fantastiche immersioni in acqua dolce.

L’ELISKI ESTREMO IN PIEMONTE

Per gli avventurieri più estremi, alcune zone del Bel Paese offrono la possibilità di provare l’eliski. Forse non sai nemmeno di cosa si tratta ma noi siamo qui proprio per questo.

In poche parole, è la pratica dello sci fuoripista in cui si utilizza un elicottero come mezzo di risalita. È possibile sciare in Valle Stura, una delle poche valli rimaste in tutto l’arco alpino europeo protette dallo sviluppo, dove si può godere della pura sensazione di sciare in neve fresca in un ambiente selvaggio e isolato. Sembra incredibile vero? Provare per credere!

IN PARAPENDIO SULLE VALLI UMBRE

Se sei affascinata dal parapendio e desideri provarlo, puoi recarti a Castelluccio, in Umbria. Assicurati di andare nel periodo compreso tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, così avrai la possibilità di sorvolare su una distesa di campi fioriti.