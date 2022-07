Sei a dieta e non perdi peso? Prova con i cibi termogenici

Ci sono dei cibi detti termogenici che tra le tante proprietà hanno anche quella di sollecitare il metabolismo e aiutare a bruciare calorie. Ecco quali sono i più importanti.

Prima o poi capita a tutti di trovarsi a seguire una dieta e di imbattersi in uno di quei periodi di stallo in cui, pur mangiando bene, si finisce con il non perdere peso. Quando ciò avviene, i motivi alla base possono essere tanti ed è sempre consigliabile parlarne con il nutrizionista di riferimento al fine di fare il punto della situazione.

A ciò si può aggiungere un’azione di forza ma naturale e sana che consiste nell’inserire determinati alimenti nella propria alimentazione. Ci sono infatti dei cibi detti termogenici in quanto hanno la particolarità di sollecitare il metabolismo spingendolo a bruciare più calorie e aiutandoci così nel dimagrimento. Molti di questi sono davvero di uso comune e alcuni, con molta probabilità, li hai addirittura in casa. Conoscerli rappresenta quindi un ottimo punto di partenza.

I cibi termogenici che ti aiuteranno a perdere peso più in fretta

Che tu sia in in una situazione di stallo o nella condizione di voler semplicemente perdere peso più in fretta, i cibi termogenici sono senza alcun dubbio una buona soluzione per aiutarti ad agire in modo sano e naturale e tutto senza follie come i digiuni improvvisati o l’uso di beveroni e simili.

Basta infatti inserire gli stessi all’interno della tua dieta per riuscire ad accelerare il metabolismo e per contare, così, su un organismo più reattivo e maggiormente in grado di bruciare i grassi e le calorie. Un modo semplice per aiutarsi quando si è a dieta e che grazie ai cibi giusti può rappresentare anche un modo simpatico per variare l’alimentazione, inserendo sapori diversi dal solito e che pertanto daranno una ventata di novità ai piatti che si è soliti consumare. Ecco, quindi, alcuni dei cibi ad azione termogenica più semplici da trovare e da inserire nella tua dieta.

Acqua fredda

Iniziamo con un prodotto che in queste giornate super calde starai probabilmente già usando. L’acqua fredda, anche se non tutti lo sanno, svolge un’azione termogenica in quanto ogni qual volta si beve raffredda l’organismo spingendo il metabolismo ad agire per tornare alla temperatura ambiente. Si tratta di un rimedio che funziona più in inverno che in estate ma che anche nelle giornate più calde può avere il suo valore. Ciò che conta è non esagerare mai e ricordarsi che troppa acqua fredda può bloccare la digestione. Cosa che non sarebbe di alcun aiuto per il metabolismo. Un uso corretto della stessa è quindi la scelta migliore per ottenere dei risultati.

Il caffè

Un’altra buona notizia è che tra i cibi termogenici c’è proprio il caffè. Questo ha infatti la particolarità di accelerare il metabolismo grazie alla presenza della caffeina. Oltre a donare energia, quindi, aiuta a anche a bruciare le calorie e questo senza particolari sacrifici. Inutile dire che perché abbia effetto, il caffè andrebbe bevuto senza zucchero. Altrimenti il massimo che potrà fare sarà bruciare le calorie di quest’ultimo e neppure tutto. Anche in questo caso, quindi, un uso consapevole è indispensabile al fine di ottenere dei benefici.

La mela

Anche se non tutti lo sanno, grazie alla pectina che contiene, la mela viene considerata a tutti gli effetti un cibo termogenico ed in grado di facilitare il dimagrimento. Se mangiata con la buccia (in tal caso è meglio sceglierla biologica) è inoltre in grado di fornire un buon apporto di fibre che a loro volta aiutano l’organismo a lavorare meglio e diminuiscono gli zuccheri nel sangue. Altri fattore che sollecita il dimagrimento.

Lo zenzero

Ricco di gingerolo, lo zenzero è tra i cibi ad azione termogenica più forte. La sua radice aiuta infatti ad innalzare la temperatura corporea, spingendo l’organismo a perdere più grassi e a bruciare più calorie. Consumarlo nelle insalate o anche sotto forma di tisana rappresenta quindi un valido aiuto per il dimagrimento. E tutto offrendo proprietà benefiche all’organismo, donando il suo gusto particolarmente gradevole ai cibi a cui si sceglie di accompagnarlo e offrendo anche ottime proprietà digestive.

Il pompelmo è uno dei cibi termogenici

Questo frutto è considerato a sempre un grande amico di chi è a dieta. Oltre ad essere in grado di ridurre gli zuccheri nel sangue è infatti in grado di accelerare il metabolismo. Il consumo di calorie che serve per digerirlo è infatti maggiore rispetto a quelle che contiene e ciò lo aiuta a stimolare il dimagrimento. Cosa che si ottiene con gusto e arricchendo i propri pasti con un alimento che oltre ad essere buono è anche sano. Nel consumarlo è ovviamente meglio preferirne la versione intera piuttosto che quella in succo o sotto forma di spremuta. Ricordiamo che il pompelmo è controindicato se associato alla maggior parte di pillole anticoncezionali. In tal caso, prima di prenderlo, è indispensabile leggere il bugiardino.

Il peperoncino

Probabilmente lo sai già o ti trovi nel dubbio ma il peperoncino è davvero un alimento che aiuta a bruciare calorie. Ciò avviene grazie alla capsaicina: sostanza che oltre ad alleviare eventuali dolori è anche in grado di stimolare la lipolisi. Inserirne (sempre senza esagerare) una certa quantità nei propri pasti, oltre a donar loro molto più sapore, ti aiuterà a perdere peso più facilmente e tutto senza neanche rendertene conto.

Il mango

Terminiamo con un frutto esotico e che di questi tempi fa sempre piacere mangiare. Il mango rappresenta infatti una scelta simpatica e golosa che oltre a rendere più piacevole il pasto in cui si sceglie di inserirlo, garantisce anche una certa perdita di peso. Le catechine che contiene sono infatti in grado di stimolare il metabolismo, attivare la termogenesi ed aiutare ad eliminare con maggior facilità i grassi in eccesso.

La curcuma

Tornando alle spezie, la curcuma è senza dubbio una di quelle più adatte per quando si è a dieta. Oltre ad essere indiscutibilmente buona (dopotutto è presente nel curry) è infatti in grado di contrastare l’accumulo di grasso e di incentivarne l’eliminazione. Ad azione termogenica, aiuta anche a bruciare più velocemente le calorie e, di conseguenza, a perdere peso.

Il pepe

Altra spezia in grado di aiutare molto durante la dieta è il pepe. Se associato alla curcuma potenzia quest’ultima nel suo lavoro mentre da solo svolge comunque una buona azione termogenica. Inserirlo nei piatti aiuta a donar loro maggior sapore e a ridurre il consumo di sale. Cosa che di per se aiuta qualsiasi dieta andando a contrastare la ritenzione di liquidi. Si tratta, insomma, di un ingrediente che è sempre bene tenere in cucina quando si sceglie di prendersi cura di se e di perdere peso.

Le zucchine

Queste verdure con pochissime calorie e pochi carboidrati sono probabilmente delle amiche insostituibili per chi è a dieta. Croccanti da crude e saporite da cotte sono perfette per realizzare tantissimi piatti, alcuni dei quali così gustosi da non far pensare neppure di essere a dieta. Tra le altre cose, la loro digestione porta a consumare più calorie di quante non ne abbiano e ciò le rende uno degli alimenti a calorie negative e per questo più che mai idoneo per la dieta.

Inserendo questi alimenti nella tua alimentazione potrai contare su dei validi alleati per la lotta a chili di troppo e per un metabolismo in grado di funzionare maggiormente. Inoltre, sono perfetti da inserire tra i consigli per perdere peso dopo i 40 anni. E tutto senza mai rinunciare al gusto e senza dover fare la fame.