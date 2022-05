Beautiful anticipazioni: niente matrimonio, salta tutto

Anticipazioni Beautiful della settimana. Tutto quello che succederà dal 1 al 7 maggio 2022. Scopriamolo insieme!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni della settimana: salta il matrimonio

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 dall’1 al 7 maggio 2022, tante novità riserberanno i telespettatori di Beautiful, un matrimonio verrà rotto e una persona verrà riaccolta in casa. Ecco tutto!

Le prossime puntate di Beautiful in onda su canale 5 succederanno tantissime nuove cose, soprattutto cambierà tutto per Carter, Zoe e per Flo. Partiamo dalle belle notizie!

Dopo un’accesa discussione fra Bill, Wyatt e Shauna lo Spencer raggiungerà le sorelle Logan alla Forrester e chiederà a Katie di perdonare Flo e darle una nuova opportunità. Così loro accettano e Flo viene riabilitata e viene richiamata in ufficio da Katie per offrire un’offerta di lavoro. La giovane non può che accettare ed essere felice dell’offerta.

La notizia negativa riguarda Zoe e Carter. La giovane Buckingham cercherà in ogni modo di ricurire il suo rapporto, ormai in frantumi, con Carter. Ma l’uomo non ne vorrà sapere. Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete per certo che la giovane ha avuto un flirt con Zende e Ridge che ha assistito alla scena ha rivelato tutto a Carter che amareggiato potrebbe prendere una decisione definitiva sul suo rapporto con lei.

Nonostante la Buckingham ci provi in ogni modo, alla fine Carter risulta irremovibile al tal punto da annullare la proposta di matrimonio.

Da segnalare anche la particolare situazione in cui riversa Steffy. La giovane Forrester ha scoperto di essere in attesa di un secondo figlio dall’ex marito Liam e non dal compagno Finn. Ma il destino a volte non è come sembra e infatti Thomas mette alle strette l’amico Vinny per sapere se è stato lui a falsificare il test di paternità della sorellina.