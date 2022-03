I gambaletti a compressione graduata migliorano la circolazione e il senso di pesantezza

Silca è una delle più importanti aziende nel settore della calze preventive a compressione graduata, una realtà storica attiva da oltre sessant’anni e conosciuta a livello internazionale grazie alla straordinaria qualità produttiva, con le linee Claravida, Nady e Hostess fiore all’occhiello ed esportate in tutto il mondo.

Sia per le donne ma anche per gli uomini, ormai pure loro molto attenti all’aspetto estetico e all’armonia del loro corpo, le gambe rappresentano un punto focale quando si parla di benessere. Gli arti inferiori sono una parte del corpo molto delicata e che richiede attenzione e cura proprio per evitare che si manifestino condizioni spiacevoli come gonfiore, crampi, formicolii, stanchezza, o peggio patologie come linfedemi, varici, edemi dovute a una cattiva circolazione sanguigna.

E’ ampiamente noto, che per avere le gambe in salute è importante seguire sane abitudini di vita, partendo da una equilibrata e semplice alimentazione ricca di verdura, frutta e cibi integrali. Non va trascurato il movimento, da praticare con costanza nel corso della settimana anche in base al proprio grado di allenamento e in funzione all’età.

Una corretta alimentazione quindi e una costante attività sportiva, sono condizioni indispensabili per mantenere attiva la circolazione sanguigna e il sistema linfatico.

Indubbiamente sussistono poi condizioni e stili di vita che non permettono di svolgere con facilità una costante attività sportiva, tuttavia è di vitale importanza mantenere gli arti inferiori attivi il più possibile anche solo con semplici movimenti dei piedi da svolgersi a fine giornata, da seduti, attraverso delicate rotazioni delle caviglie per una decina di minuti. In posizione eretta poi, si può prolungare l’attività motoria attraverso una leggera marcia sul posto per qualche minuto avendo l’accortezza di portare le ginocchia alla giusta altezza affinché le cosce risultino parallele al pavimento. Questi semplici esercizi, nella maggior parte dei casi donano sollievo e alleviano il senso di pesantezza, ma per rafforzare ulteriormente il senso di alleggerimento, è buona cosa fare un pediluvio immergendo i piedi fino alle caviglie in acqua con tre cucchiai di sale iodato e altrettanti di bicarbonato.

Praticando con costanza questa routine, caviglie gonfie e torpore a fine giornata dovrebbero migliorare, soprattutto per chi svolge un’attività lavorativa che richiede lunghe ore seduti con scarsa possibilità di movimento.

Un prezioso alleato da indossare da mattina a sera sono indiscutibilmente calze, collant e gambaletti compressivi.

Le calze a compressione graduata sono caratterizzate da una maglia elastica che esercita una determinata azione sull’arto. Questi indumenti, hanno la peculiarità di comprimere in modo decrescente diversi punti della gamba, che vanno dalla caviglia dove l’azione è maggiore fino alla coscia dove la compressione è minore. Le calze compressive hanno come fine quello di agevolare il corretto flusso sanguigno venoso nel percorso di risalita dalle gambe verso il cuore, e la Silca è tra i leader di mercato ed è riconosciuta dai clienti per proporre calze, collant e gambaletti funzionali ma anche estremamente belli ed eleganti, strizzando l’occhio a tutti quei consumatori attenti al benessere ma anche allo stile, alla moda. Parlando di gambaletti a compressione graduata, l’azienda, con sede a Somma Lombardo nel varesotto, realizza una vasta gamma di articoli che soddisfano pienamente le esigenze di uomini e donne.

E’ bene tenere presente che le calze elastiche preventive non sono tutte uguali e il grado di compressione varia a seconda delle necessità, ed è vivamente consigliato consultare uno specialista per determinare il prodotto più indicato in base alle proprie esigenze, soprattutto se si soffre di particolari patologie e non solo in ottica di prevenzione.

Tutte le calze Silca sono trattate un Biosetify: un composto purificante esclusivo e brevettato che esalta la morbidezza dei preziosi filati utilizzati e contrasta la proliferazione di cattivi odori, batteri e virus.