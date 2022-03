Camilla e Kate stanno infrangendo il protocollo: perché LEI lo accetta?

Camilla e Kate infrangono il protocollo e la passano liscia, mentre Meghan non avrebbe mai potuto farlo: che succede nella Royal Family?

Quando Meghan faceva parte dei Reali si è sempre parlato molto del fatto che all’ex attrice non erano permesse nemmeno le più piccole infrazioni all’etichetta senza che la cosa diventasse un caso nazionale.

Oggi però Camilla e Kate hanno letteralmente abbattuto uno dei cardini del comportamento reale in pubblico e la cosa è passata sotto silenzio.

Addirittura, in realtà, il gesto delle due Duchesse più in vista della Famiglia Reale è stato molto apprezzato dai sudditi e da tutti coloro che sostengono la Royal Family inglese.

Perché Camilla e Kate possono? Il motivo è estremamente semplice e, allo stesso tempo, estremamente grave. Le due donne più importanti della Royal Family dopo la Regina stanno portando sulle spalle il peso di una vera rivoluzione comportamentale.

Lo stanno facendo nella maniera giusta? Lo stanno facendo nel rispetto della tradizione? Solo la storia potrà dirlo ma, per adesso, pare che la Regina Elisabetta abbia dato loro tutto il proprio sostegno.

A Camilla e Kate il protocollo non serve: l’Ucraina è più importante

Secondo la tradizione e secondo le ferree regole che permettono l’esistenza della Monarchia Inglese, la Famiglia Reale non deve mai schierarsi politicamente. La Regina si è sempre attenuta strettamente a questa regola, così come la maggior parte dei membri della Famiglia Reale. Nel 2022 però le cose sono cambiate.

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina l’Europa ha deciso di schierarsi fermamente a sostegno dell’Ucraina e contro la Russia.

Dalla Brexit il Regno Unito non fa più parte ufficialmente dell’Unione Europea, quindi non è tenuto a schierarsi necessariamente al fianco del resto d’Europa. Il Primo Ministro Boris Johnson però ha appoggiato apertamente l’Ucraina e – per una volta – anche tutta la Famiglia Reale è intervenuta in una situazione così delicata.

Anche se lo ha fatto con la massima discrezione, si è scoperto che la Regina ha personalmente donato una grossa somma a un’organizzazione umanitaria il cui scopo è aiutare i rifugiati e le vittime del conflitto in Ucraina.

William e Kate dal canto loro hanno visitato personalmente un’organizzazione di volontari che si stanno muovendo per inviare viveri, medicinali e altri generi di prima necessità al popolo ucraino.

Il Principe Carlo e Camilla negli scorsi giorni si sono recati nella più portante chiesa della comunità Ucraina nel Regno Unito e hanno pregato per la pace insieme agli altri fedeli. Oltre a questo, l’Otto Marzo Camilla ha ospitato una celebrazione per la giornata mondiale dei diritti della donna e lo ha fatto con un’ospite speciale.

A parlare della delicatissima situazione che stanno affrontando le donne Ucraine in questo momento è stata invitata la moglie dell’ambasciatore Ucraino nel Regno Unito. La donna, che si chiama Inna Prystaiko, ha tenuto un toccante discorso al termine del quale Camilla ha deciso di mandare all’aria il protocollo in un gesto di toccante vicinanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles & Camilla Fans ❤ (@from.birkhall.with.love)

Un gesto simile era stato compiuto da Kate proprio durante la visita all’associazione di volontari a cui aveva preso parte con il marito.

Per la prima volta nella storia dei membri della Famiglia Reale hanno abbracciato una persona adulta in pubblico.

Prima del conflitto Russo – Ucraino si trattava di un gesto assolutamente inconcepibile. Viene fatta una certa eccezione per i bambini: spesso i membri della famiglia Reale chiacchierano con i bambini e di tanto in tanto abbracciano i più piccoli, ma di certo un contatto del genere non si è mai avuto con gli adulti.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione gentile che, non a caso, la Famiglia Reale sta mettendo in atto attraverso le sue donne più importanti.

Le Duchesse hanno il rango più alto dopo la Regina. Per questo motivo non sono al di sopra del protocollo, ma possono permettersi di ignorarlo in una situazione che hanno ritenuto tanto grave da meritare un gesto speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Se la Monarchia Britannica sta acquisendo un volto più umano lo dovremo anche a questi abbracci così spontanei di Camilla e di Kate.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!