Victoria De Angelis acqua e sapone, camicia e cravatta: uno spettacolo

Victoria De Angelis acqua e sapone: la bassista dei Maneskin, con una camicia, gilet e cravatta incanta tutti.

Victoria De Angelis riesce sempre a stupire tutti e a lasciare senza fiato i suoi fan mostrandosi con outdit sempre diversi e con i quali riesce ad esprimere totalmente la sua personalità. Ancora a Los Angelis con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, Victoria, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso alcune foto delle sue giornate californiane mostrandosi anche con un look diverso da quello che, solitamente, sfoggia sul palco.

Una bellezza naturale e semplice quella di Victoria di fronte alla quale i fan restano sempre senza parole. Curiosi di scoprire cosa ha indossato la De Angelis in quel di Los Angeles? Andiamo a vederlo insieme.

Victoria De Angelis: il look acqua e sapone conquista tutti

Victoria, il prossimo 22 aprile, spegnerà 22 anni. Appassionata di musica sin da quando era solo una bambina quando comincò a suonare il basso, Victoria è riuscita a realizzare il sogno di formare un band dopo aver incontro Thomas Raggi, Damiano David ed Ethan Torchio. Dopo appena cinque anni da quando si presentarono ai provini di X Factor, oggi, i Maneskin sono un fenomeno mondiale e Victoria è una vera e propria icona rock.

Sul palco si presenta spesso con look mozzafiato, indossando camice senza niente sotto e mandando in tilt i social. A Los Angeles, durante una serata con gli amici, la bassista dei Maneskin ha optato per un look più sobrio che sta piacendo davvero tanto ai fan.

Camicia bianca, cravatta, gilet nero e viso acqua e sapone incorniciato dai lunghi capelli biondi con una frangia che attira l’attenzione sugli splendidi occhi azzurri. Con tale look, Victoria che, negli scorsi giorni aveva regalato ai fan un selfie dopo la doccia, ha fatto innamorare ancora una volta tutti i fan dei Maneskin che, ormai, si trovano in varie parti del mondo.

Tra una sessione e l’altra in studio, Victoria che si trasforma anche fotografa di Damiano, si regala qualche serata insieme agli amici condividendo sui social tutto per la gioia dei milioni dei fan che, da un anno a questa parte, stanno diventando sempre più numerosi.