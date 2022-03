Hai gli occhi verdi? Ecco qual è il colore di capelli che fa per te

Gli occhi verdi non stanno bene con tutti i colori di capelli. Ecco quale tinta scegliere.

Gli occhi verdi sono i più rari al mondo: basti pensare che solo il 2% della popolazione mondiale li ha di questo colore. In effetti questi sono l’incredibile risultato di una particolare combinazione di pigmenti, la melanina e il lipocromo, un pigmento dalle tonalità gialle ed anche per questo sono così raro. Ma con quale colore di capelli stanno davvero bene gli occhi verdi?

In linea generale, però, può valere la regola dei colori complementari, cioè quelli che nella ruota cromatica sono uno all’opposto dell’altro. Nel nostro caso il colore che si oppone al verde è il rosa malva (una tonalità a metà tra il lilla e la lavanda). Ovviamente usare questa colorazione per tutta la chioma è una scelta forte, adatta a chi possiede una personalità un po’ estrosa. Per tutte le altre però ci sono delle vie di mezzo. Il biondo fragola è una di queste. Infatti, il rosa dorato o il castano-rosa sono la colorazione capelli ideale per chi ha occhi verdi e incarnato chiaro. Le sfumature del rosa enfatizzeranno la luminosità della pelle, per un aspetto sano e fresco.

L’altra opzione che abbiamo è propendere per la soluzione completamente opposta a questa e cioè giocare con i colori analoghi, cioè quelli che sulla ruota dei colori si affiancano e appartengono alla stessa famiglia. Nel nostro caso l’analogo del verde è il giallo. Quindi al via tutte le tonalità di biondo, soprattutto quelle che virano verso il dorato. Queste, però, sono regole generali, perchè per essere precisi bisogna assolutamente valutare anche altre componenti, come l’incarnato. Quindi non esiste “il” colore perfetto per gli occhi verdi, ma ne esistono vari.

Gli occhi verdi con quali colori di capelli stanno davvero bene?

Come dicevamo, tutto dipende molto dalla carnagione: ovviamente una ragazza con incarnato olivastro avrà bisogno di un’altra tonalità di capelli rispetto ad una con la carnagione chiarissima.

Ecco quindi quali sono le giuste combinazioni per scegliere quale colore di capelli abbinare agli occhi verdi.

Carnagione olivastra e occhi verdi

In questo caso, le nuances che meglio si intonano sono quelle della palette autunnale: toni caldi tendenti al rosso e al marrone, con qualche venatura di giallo. I colori capelli consigliati sono quindi il castano cioccolato scuro, il castano ramato, oppure color malva intenso, il bondo oro, cioccolato e marrone scuro. Da evitare invece, il biondo platino, viola, blu e verde.

Carnagione chiara ed oggi verdi

Chi ha la carnagione molto chiara e gli occhi verdi dovrebbe optare per colori come il fragola, il cenere, il platino, il biondo pallido, il rosso con riflessi violacei, come bordeaux, marrone cenere e colori con base blu o viola.

Assolutamente da evitare, il nero, i colori dorati con caramello o sfumature di miele e tutto ciò con l’arancio come base.

Occhi color ambra

Gli occhi color ambra – quindi nelle tonalità del giallo e del nocciola con punte di verde – sono altrettanto rari. In questo caso, il colore giusto sarà un castano miele o un degradè joelle con base chiara.