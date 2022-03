La vita sessuale è diventata noiosa? Capita a tutte, ecco cosa puoi fare

Quando si è in coppia da molto tempo sperimentare una vita sessuale noiosa e poco stimolante sembra inevitabile. È davvero così?

Quando una coppia si è formata da poco la passionalità è alle stelle e si ha la sensazione che si trascorrerà tutto il resto della vita a fare l’amore tutte le notti. Con l’andar del tempo, però, le cose cambiano radicalmente.

La vita sessuale diventa noiosa, anche se è un po’ difficile dare una definizione universale di cosa voglia dire “noioso”.

Di una cosa però si può essere certi: una vita sessuale noiosa è semplicemente poco interessante.

Spesso si pensa, per esempio, che chi fa sesso molto speso abbia una vita sessuale attiva e appagante, mentre chi ha incontri sessuali molto rari e lontani tra loro non è esattamente felice.

Le cose purtroppo non sono così semplici: si può davvero fare l’amore tutte le sere e annoiarsi a morte. Contrariamente a quello che si pensa, infatti, nella sessualità la sintonia mentale conta più di quella fisica.

Nell’immaginario collettivo le donne sono spesso accusate di essere “noiose” a letto, soprattutto dopo che la relazione è diventata lunga e stabile. Quanta verità c’è in questa convinzione comune?

Chi deve prendersi la colpa di una vita sessuale noiosa?

Probabilmente sembrerà una frase fatta, tuttavia è proprio vero: in una coppia la colpa non sta mai da una parte sola. Questo significa che se la tua vita sessuale è diventata noiosa non è “solo” colpa del tuo partner o “solo” colpa tua.

A rendere noiosa la vita sessuale è la ripetizione di schemi consolidati a cui partecipano entrambe le persone che fanno parte della coppia.

Le più comuni cause di “noia” nella camera da letto sono le seguenti:

È sempre lo stesso partner a prendere l’iniziativa

Se questo succede vuol dire che l’altro partner ha cominciato a scrollarsi di dosso la responsabilità di prendere parte attivamente alla vita di coppia in camera da letto. Se il problema è questo bisogna capire perché l’altro partner fa fatica a prendere l’iniziativa e fare in modo che si senta a suo agio nel prendere le redini della situazione di tanto in tanto.

Si fa sesso “sempre il giovedì”

Probabilmente il giovedì non è assolutamente il giorno della settimana in cui le coppie del mondo fanno più sesso in assoluto, ma quest’espressione serve a far intendere che schedulare gli incontri sessuali come gli appuntamenti ammazza il desiderio.



Certo, può capitare che si faccia più spesso l’amore in determinati giorni, l’importante è che non si faccia “solo” in determinati giorni o che uno dei due partner viva l’appuntamento “del giovedì” come un dovere coniugale e non più come un piacere.

Si fa sesso sempre nelle stesse posizioni

Nessuno ha detto che si deve eseguire il kamasutra dalla A alla Z, ma bisogna ammettere che sapere già quale sarà lo schema dei rapporti sessuali, con quali posizione si comincerà e con quale si finirà, è davvero noioso.

Passare da una posizione all’altra (sempre rispettando la regola d’oro) e sperimentare un po’ non può essere così male. E se stando assieme da tanto tempo si è già provato tutto il possibile? Beh, forse è l’ora di un ripassino!

Dire (quasi) sempre di no

Se le generalizzazioni non sono mai del tutto vere, c’è da dire che le donne hanno certamente una determinata responsabilità nel rendere noiosa la vita sessuale. Siamo portate a dire fin troppo spesso di no.

Bocciare costantemente le fantasie o le “idee piccanti” del partner significa assumere un atteggiamento frustrante. A un certo punto, sapendo di combattere una guerra persa in partenza, il partner con le idee più piccanti a un certo punto smetterà di proporle e la noia avrà vinto.

Per esempio il sesso anale è una delle fantasia più comuni tra gli uomini e allo stesso tempo quella che terrorizza di più le donne. Ma il sesso anale fa davvero così male? Non necessariamente, a patto di essere ben disposte fisicamente ed emotivamente a fare questa esperienza!

La noia va a braccetto con l’insicurezza

Con lo scorrere degli anni (soprattutto degli anni di matrimonio) molte coppie cadono in un errore piuttosto grave, che sarebbe altrettanto grave anche nel caso in cui si fosse single. Presi dalla frenesia della vita quotidiana, infatti, si trascura il proprio corpo e la cura della persona.

Oltre a far calare drasticamente il desiderio sessuale del partner, questo atteggiamento fa calare drasticamente anche la fiducia in se stessi e l’autostima. Per questo motivo, iscriversi in palestra o cominciare a fare attività fisica è un passo importantissimo per risvegliare una vita sessuale noiosa.

Rimettersi in forma infatti fa benissimo al nostro corpo ma anche alla nostra psiche, ci permette di avere migliori prestazioni sessuali dal punto di vista “atletico” e ci farà innamorare di nuovo di noi stessi (e del sesso)! Provare per credere!