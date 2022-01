Alessia Marcuzzi rifatta? Le foto del prima e del dopo

By

Alessia Marcuzzi si è rifatta? Ecco le foto del prima e dopo il successo che mostra tutti i presunti ritocchini della conduttrice.

Alessia Marcuzzi è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani che sperano presto di poterla rivedere di nuovo in onda, considerando che ha scelto di lasciare Mediaset dopo che l’azienda le aveva proposto programmi che non sentiva propriamente suoi.

Nonostante ciò la Marcuzzi ha un vasto seguito anche nel mondo dei social. Mondo dove è riuscita ad imporsi come una vera icona di bellezza e stile, dove non di rado dispensa anche consigli relativi al mondo del beauty. Insomma, Alessia durante il corso di questi anni si è dimostrata essere decisamente una professionista dinamica e dalle mille sfaccettature.

Senza dubbio oggi appare anche come una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, ma c’è chi insinua che non sia del tutto frutto di madre nature e che sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorare alcuni aspetti del suo fisico. Alessia Marcuzzi si è rifatta oppure ancora una volta si tratta di chiacchiere infondate? Scopriamo insieme le foto di prima e dopo il sucesso.

Alessia Marcuzzi prima e dopo il successo: tutti i presunti ritocchini della conduttrice

Prima di rivelare i presunti ritocchini di Alessia Marcuzzi, è opportuno fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere e soddisfare la curiosità degli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il parere in merito al personaggio trattato.

La chirurgia estetica e i presunti o meno interventi estetici non sono di certo qualcosa di cui vergognarsi, ma semplicemente scelte che riguardano la persona interessata e nessun altro. Questo articolo, dunque, non è una critica o quant’altro nei confronti dell’artista in questione.

Specificato ciò, per rispondere al dubbio degli utenti della rete abbiamo rispolverato un vecchio servizio di Striscia La Notizia per la rubrica Fatti e Rifatti, che riguarda proprio la Marcuzzi.

Secondo il noto tg satirico, la bionda conduttrice sarebbe ricorsa all’aiuto del chirurgo in ben 3 occasioni. La prima per aumentare il volume delle proprie labbra. La seconda, invece, riguarderebbe un intervento al naso e la terza per il seno.

L’ultima in realtà è stata confermata più volte dalla conduttrice stessa, in quanto ha scelto di ridurre il volume del suo seno perché troppo grande. Per gli altri due interventi sopracitati, non sembrerebbe esserci alcuna conferma.

Alessia Marcuzzi si è rifatta il seno, rendendolo più piccolo rispetto a quello che le aveva donato madre natura.