Amici 21, Mattia Zenzola a rischio: la drastica decisione della Celentano divide il web

Ad Amici 21 Mattia Zenzola rischia il suo banco a causa della drastica richiesta dell’insegnante di danza classica Alessandra Celentano. Richiesta che ha spaccato il web come non mai.

Amici 21 quest’anno ha appassionato più che mai il pubblico del piccolo schermo che in maniera inevitabile si è affezionato ai talenti selezionati dal corpo insegnanti. Tra questi, inutile negare, si è distinto il ballerino di latino Mattia Zenzola che sotto la guida di Raimondo Todaro è riuscito ad imporsi come uno dei concorrenti più amati ed apprezzati di questa nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Mattia però non ha riscontrato lo stesso successo anche con l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano, che ha più volte provato ad evidenziare quelle che secondo lei sono le carenze del ragazzo nell’ambito della danza. Mattia di Amici 21 al momento è anche infortunato, ma questo non ha fermato l’insegnante dal fargli dimostrare se merita o meno il banco che occupa, interrogandolo sulle basi della danza.

Purtroppo l’interrogazione non è andata a buon fine e l’atteggiamento di lui non ha di certo aiutato. Tant’è che ha spinto Alessandra Celentano a prendere una drastica decisione.

Mattia Zenzola merita il banco ad Amici 21? Alessandra Celentano divide

Alessandra Celentano ha chiesto alla produzione di poter lanciare un preciso messaggio al pubblico del piccolo schermo, rivelando loro di essere alla ricerca di un ballerino di latino molto dotato in quanto la sua intenzione è quella di cacciare Mattia Zenzola da Amici.

La notizia, in pochissimo tempo ha fatto il giro della rete e per questo motivo ci siamo chiesti che cosa ne pensasse il pubblico del piccolo schermo e della rete di questa drastica decisione. Così abbiamo lanciato sui nostri canali social un sondaggio a riguardo, chiedendo di esprimere la propria opinione in merito a quanto accaduto.

Le reazione non sono tardate ad arrivare, ma prima di rivelarvi il risultato ci teniamo a precisare che questo sondaggio è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della reti e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio. In fondo a questo articolo, tra l’altro, trovate tutte le relative percentuali.

I nostri lettori hanno votato tutti, o almeno la maggior parte, contro la decisione di Alessandra Celentano preservando di conseguenza il posto di Mattia Zenzola di Amici di Maria De Filippi. Senza alcun dubbio la richiesta dell’insegnante di danza classica è piuttosto dura, ma dimostra ancora una volta tutta la sua coerenza in quanto non ha mai fatto mistero di non apprezare le sue doti artistiche.

Le Celentano non ha avuto il favore del pubblico che sostiene Mattia, ma questo servirà a preservare il suo banco?