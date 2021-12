Instagram sempre più TikTok, nuova funzionalità in arrivo

Instagram aggiunge una nuova funzionalità alla sua piattoforma, l’app assomiglia sempre di più a TikTok. Ecco di cosa si tratta

Instagram ha aggiunto alla sua app la possibilità di replicare ai commenti che i fan inviano ai video brevi caricati dai creatori di contenuti. Al pari del suo rivale TikTok.

I Reels sono i clip che la società parte del gruppo Meta ha posto da qualche in tempo in primo piano sulla piattaforma, dedicando a loro il tasto centrale del menu principale, sia su Android che iOS.

La nuova funzione “Reels Visual Replies” consente di rispondere ad un commento ricevuto su un Reel.

I reel possono essere risposti ai commenti, così Instagram copia TikTok

Basterà cliccare sul tasto rispondi e sulla fotocamera, operazione che attiverà l’interfaccia del Reel con un adesivo in cui sarà presente la risposta. In questo modo, i “commenti ai commenti” appariranno sotto forma di sticker.

“Adoriamo le community che i creator hanno creato su Instagram” spiega l’azienda.

“Ecco perché siamo entusiasti di lanciare Reels Visual Replies, una nuova funzionalità per interagire con il tuo pubblico. Ora puoi rispondere ai commenti con Reels e il commento apparirà come adesivo”.

La novità, come già accaduto in passato, si ispira a qualcosa di già visto altrove, nello specifico su TikTok. Su quest’ultimo è già possibile rispondere ai commenti ricevuti attraverso un video, e sempre a TikTok si è ispirata Instagram per il lancio dei “remix” sui Reels, i filmati di risposta ai video di altri utenti, simili alla funzione “duetto” di TikTok, per i quali Meta ha allungato la durata fino a un minuto. Inoltre, la società ha aggiunto le funzionalità di sintesi ed effetti alla voce, presenti su TikTok oramai da tempo.