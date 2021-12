Ginocchia grosse: 3 esercizi top e qualche consiglio per snellirle subito

Ginocchia grosse addio con questi 3 esercizi strepitosi da fare a casa ogni giorno. Saranno più snelle e sode in poco tempo, con tua grande soddisfazione. Potrai finalmente scoprirle con orgoglio!

Il tempo scorre inesorabilmente e non fa sconti a nessuno. Con il passare degli anni anche il nostro corpo cambia. Già dopo i quarant’anni compaiono le prime rughe d’espressione, soprattutto nella zona del contorno occhi e in quella delle labbra.

La pelle perde tono ed elasticità. Ciò è dovuto ad una minore produzione di collagene ed elastina, che donano compattezza ai tessuti. Segni di cedimento si manifestano anche su collo, décolleté, braccia e gambe.

Gli inestetismi più comuni sono smagliature e cellulite, che possono essere combattuti con un’alimentazione equilibrata, un’attività sportiva quotidiana e l’utilizzo di prodotti cosmetici specifici ad azione rimpolpante e rassodante.

Anche sulle ginocchia si manifestano i segni del tempo. La pelle diventa meno flessibile, restituendo un orribile effetto cascante. A tutto questo aggiungiamo pure che, proprio in prossimità delle ginocchia, si accumulano grassi e liquidi per effetto della ritenzione idrica.

Il grasso sulle ginocchia è tra i più difficili da mandar via. Ma non sempre corrisponde ad un effettivo sovrappeso. Ma, con una buona sinergia tra dieta e allenamento, è possibile ridurlo sensibilmente.

Senza dubbio le ginocchia flaccide sono un inestetismo assai comune. Molte donne cercano di nasconderle, evitando magari di indossare gonne o abiti troppo corti. Se anche le tue sono così, puoi risolvere definitivamente il problema con la ginnastica fai da te.

Ginocchia grosse addio con 3 esercizi super efficaci!

Stanca delle tue ginocchia grosse e cadenti? Le hai provate quasi tutte ma senza risultati soddisfacenti? Tranquilla, niente panico! Ecco 3 esercizi fai da te che possono fare miracoli. Eseguili ogni giorno correttamente e non te ne pentirai.

Affondi – Sono fantastici per rassodare in poco tempo gambe, interno coscia e ginocchia. Ecco come eseguirli correttamente: mantieni la schiena dritta, parti dalla gamba destra e piega un ginocchio in avanti, ad angolo retto. Contemporaneamente, con l’altra gamba, scendi verso il basso. Fai tre serie da 10 ripetizioni per gamba, alternando il movimento; Ponte – Sdraiati su un tappetino, assumendo la tipica posizione a ponte. Incomincia caricando tutto il peso del corpo sulle spalle, ben salde al tappetino, e sostieni il bacino con le mani. Dopodiché stendi le braccia e mantieni le ginocchia leggermente piegate. Alza in alto la gamba destra, con il ginocchio piegato, e resta in questa posizione per almeno un minuto. Esegui l’esercizio con l’altra gamba. Alterna 4 serie da 15 ripetizioni, due per gamba; Squat – Sono un esercizio straordinario, molto utile per tonificare gambe, interno coscia e ginocchia. Parti con 3 serie da 15 ripetizioni l’una. Per una corretta esecuzione, sdraiati a terra con la schiena dritta, le braccia disposte lungo i fianchi e le gambe distese. Porta prima la gamba destra al petto, piegando leggermente il ginocchio. Fai lo stesso con la sinistra. Devi alternare 3 serie da 25 ripetizioni per gamba.

A questi esercizi formidabili da fare a casa ogni giorno, puoi associare altri tipi di attività fisica. L’obiettivo è sempre lo stesso: assottigliare e rimodellare le ginocchia. Via libera alle attività aerobiche quali tapis roulant o camminata veloce all’aria aperta.

Anche il nuoto è uno sport completo e assicura ottimi risultati. Fa bene a tutti i muscoli del corpo e aiuta a ridurre gli accumuli di grasso localizzato, soprattutto quelli sulle ginocchia.

In questa carrellata di utilissime pratiche sportive, non possiamo non citare la bicicletta, riscoperta da molti italiani durante la pandemia di Covid-19. Ci sono tanti buoni motivi per praticare il ciclismo: abbassa i livelli di glicemia, colesterolo e trigliceridi nel sangue, aiutando così a prevenire molte malattie cardiovascolari.

Manca ormai poco al Natale. Non vorrai mica rinunciare ad un outfit impeccabile e super sexy? Correggi qualche cattiva abitudine, rimettiti in forma con gli esercizi descritti sopra.

Ti aiuteranno a ridefinire le ginocchia e potrai scoprile finalmente senza alcun imbarazzo!