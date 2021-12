Cosa si regala per Natale alla Regina? Non lo indovineresti mai!

I regali di Natale per la Regina Elisabetta sono preziosissimi? Impegnativi? Super costosi? Assolutamente no!

Nella Famiglia Reale inglese le regole del protocollo sono apparentemente infinite: ogni comportamento dei membri della famiglia Reale è sottoposto a un rigido controllo. Ci sono però alcune (meritatissime) eccezioni, e il Natale è una di queste.

Nel corso delle Festività Natalizie, infatti, la Regina e i suoi familiari diretti abbandonano completamente ogni formalità e si lasciano andare a scherzi, risate e leggerezza.

Per far sì che le feste di Natale passino in allegria, la Regina ha quindi imposto una sola regola per i regali di Natale, una regola che deve essere rispettata a tutti i costi non soltanto dai parenti stretti di Sua Maestà, ma anche da mogli, mariti e fidanzati “esterni” alla famiglia Windsor.

Ci fu una persona, famosa per non amare particolarmente le regole, ad essere entrata nella storia per aver “toppato” clamorosamente nel fare i regali di Natale. Chi era? Ovviamente, Lady Diana!

I regali di Natale della Regina Elisabetta: quelli che riceve e quelli che fa!

Partendo dal presupposto che la Regina d’Inghilterra è una delle persone più potenti del mondo, che nel corso della vita ha ricevuto e posseduto letteralmente ogni tipo di cosa, è davvero molto difficile immaginare un regalo appropriato per lei.

Con lo stile e lo humor (ovviamente inglese) che la contraddistingue da quasi un secolo, però, la Regina Elisabetta ha deciso di trasformare questo dilemma in un’occasione di sano divertimento per lei e per tutto il resto della Famiglia Reale.

Per farlo Sua Maestà ha stabilito una sola regola: tutti i regali da fare all’interno della Famiglia Reale devono essere il più economici e il più stupidi possibile!

Sono quindi assolutamente vietati regali seri e costosi: per la Regina e per i suoi familiari il regalo più bello dev’essere concedersi una lunga risata per alleviare la tensione dopo un intero anno di impegni ufficiali.

Ovviamente, come tutto quello che riguarda la Regina Elisabetta, questa regola è in vigore da molti decenni, e tutti, rigorosamente TUTTI coloro che si sono avvicinati alla Famiglia Reale in questo periodo di tempo, hanno dovuto rispettarla.

Dovette farlo anche l’amatissima Lady Diana, che però commise un clamoroso passo falso quando, nel corso di una delle tradizionali feste di Natale a Sandringham, si presentò con bellissimi maglioni di kashmir per tutta la famiglia.

Per quanto si trattasse di un bellissimo regalo, era un regalo molto costoso e troppo serio!

Sono andati molto meglio i regali di Meghan Markle la quale, attentamente “educata” alla questione, nel 2017 si presentò con una serie di regali azzeccatissimi, tra i quali un cucchiaio da colazione per William che fu particolarmente apprezzato dal Principe: riportava sul manico il gioco di parole “Cereal Killer”, che in inglese si pronuncia come “serial killer” ma vuol dire “sterminatore di cereali (da colazione!).

Regali memorabili per la Regina Elisabetta sono stati senza alcun dubbio un servizio da tè di Winnie The Pooh, regalato dal nipote William, e una cuffia da doccia regalata da Harry. In effetti una cuffia di plastica non sarebbe un regalo divertente, ma quella per la Regina riportava la scritta “Ain’t Life a Bitch?!” (ci asteniamo dalla traduzione!).

Nel 2020 pare che Kate Middleton abbia regalato alla regina un barattolo di conserva fatto in casa. Di sicuro rispetta la regola del “costare poco”, ma diciamolo Kate, non fa ridere nemmeno un po’!

Kate diede invece il meglio di sé quando Harry era ancora lo scapolo d’oro della famiglia e tra i due i rapporti erano ancora ottimi. La moglie di William si presentò con un “kit da giardinaggio per coltivare in casa la tua prossima fidanzata”: se Harry non riusciva a trovarne una già pronta, tanto valeva rimboccarsi le maniche! Chissà se quella coltivata in vaso avrebbe dato alla Royal Family meno grattacapi di quelli procurati da Meghan Markle!

Menzione d’onore invece per il Principe Carlo, il quale una volta si è ritrovato con una tavoletta per il water di cuoio bianco sotto l’albero di Natale. A regalargliela era stata la Principessa Anna, che evidentemente aveva a cuore le regali chiappe di suo fratello!

Infine, il Primo Ministro Margaret Tatcher regalò alla Regina un paio di guanti di gomma, quelli per lavare i piatti. Le due donne, infatti, si erano ritrovate nella cucina di Balmoral durante le vacanze estive della Regina. La Tatcher aveva visto la Regina lavare i piatti senza guanti e aveva stabilito che a Sua Maestà ne servisse assolutamente un paio!