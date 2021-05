Sognare di traslocare indica il bisogno (o il terrore) di intraprendere un cambiamento radicale nella propria vita: tutte le possibili varianti di un sogno molto comune.

Anche se in maniera indiretta e forse piuttosto paradossale, al centro dell’idea di trasloco c’è in realtà l’idea di casa.

Il motivo principale per cui ci si sobbarca della fatica di un trasloco, infatti, è la necessità di cambiare casa perché le esigenze sono cambiate oppure perché i motivi per cui si è deciso di abitare in un determinato luogo non sussistono più.

Questo implica che, perché si possa compiere un trasloco, è necessario avere l’idea non di una ma di ben due case.

Una è la casa in cui si è stati fino a quel momento, l’altra è la casa in cui si andrà ad abitare.

Indagare il significato della prima e della seconda casa all’interno del sogno ci permetterà di risalire fino al significato onirico del trasloco e di tutto ciò che esso comporta.

Sognare di traslocare significa un cambiamento radicale

Un trasloco può essere estremamente spiacevole e faticoso oppure può essere allegro e carico di speranze e di aspettative.

Ciò che determina il “carattere” di ogni trasloco è la situazione di partenza e la situazione di arrivo: se siamo costretti dalla necessità a cambiare casa allora il trasloco sarà un’esperienza che si potrebbe arrivare a definire traumatica, mentre se il cambiare casa è una libera scelta, il trasloco potrebbe trasformarsi nell’occasione per costruire una vita migliore e più felice, cambiando condizioni di vita e soprattutto prospettiva sul futuro.

Il significato della casa nel sogno

La casa è, per definizione, ciò che non si muove e a cui si può sempre tornare. Aver desiderio di tornare a casa significa avere il bisogno di ritrovarsi in un posto sicuro e confortevole, dov’è possibile ricaricare le energie prima di affrontare di nuovo il mondo.

Quando si sogna di traslocare si sognano, inevitabilmente, la casa di partenza e quella di arrivo, anche se queste non compaiono nelle scene del sogno vero e proprio.

A livello onirico la casa rappresenta le origini, le radici ma anche il presente e la nostra vita intera, sia nelle sue applicazioni pratiche sia in quelle emotive.

La casa in un sogno può indicare quindi il lavoro, una relazione amorosa, la situazione familiare e così via.

La casa di partenza e la casa di arrivo hanno in genere, in un sogno, caratteristiche opposte e il trasloco indica proprio la necessità di passare da una condizione all’altra.

Sollievo o paura di lasciare la casa?

Se nel sogno la casa di partenza è vista come un luogo opprimente, scomodo o squallido, è chiaro che il sognatore ha bisogno di abbandonarla per trovarne una più accogliente. In questo caso il trasloco è un bisogno, un sollievo e una liberazione, poiché rappresenta il necessario (quanto faticoso) percorso di cambiamento che serve a passare da una situazione insoddisfacente a un’altra più consona ai bisogni del sognatore.

In questo caso il sogno del trasloco sarà accompagnato da una sensazione positiva di allegria e di leggerezza, quasi di liberazione.

Se invece nel sogno la casa di partenza ha le caratteristiche di una vera casa, cioè se è accogliente, rassicurante, in ordine e comoda, il trasloco anche nel sogno sarà un processo faticoso e fastidioso, che si tenterà fino all’ultimo di evitare.

In questo caso sognare di traslocare significa che il subconscio si sta opponendo con tutte le proprie forze a operare un cambiamento necessario ma sgradito e spaventoso.

Forse il sognatore è costretto a cambiare città o addirittura lavoro per motivi economici, oppure è in una relazione soffocante e tossica alla quale si è abituato ma dalla quale sa che deve uscire a tutti i costi, per il suo stesso benessere psicofisico.

Sognare di traslocare all’infinito

Una variante del sogno del trasloco è quella di sognare un trasloco infinito, cioè di non riuscire a raggiungere la nuova casa e di rimanere bloccati in una “situazione di mezzo” che viene vissuta ovviamente con grande spavento e frustrazione.

In questo caso l’inconscio sta segnalando al sognatore che si sente bloccato in una situazione di stasi e di non – evoluzione. Da sveglio il sognatore avrà il dovere morale verso se stesso di tentare il tutto per tutto pur di sbloccare la situazione e operare il cambiamento di cui la sua vita ha bisogno.

Numeri da giocare se si sogna il trasloco

Il numero tradizionalmente associato al trasloco è l’88 nella smorfia napoletana, ma è possibile giocare anche il 4 e il 5, che rimandano al quarto giorno del quinto mese dell’anno, ovvero al Quattro di Maggio. Nel Regno delle Due Sicilie, infatti, il giorno deputato al trasloco dalle vecchie abitazioni verso quelle nuove era appunto il quarto giorno del quinto mese, quando scadevano i contratti d’affitto e occorreva rinnovarli o cambiare abitazione.