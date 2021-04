Giacomo Czerny, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Giacomo Czerny è un nuovo tronista di Uomini e Donne. Ad annunciare il suo nome è WittyTv che ha pubblicato il video di presentazione nel giorno in cui Giacomo ha partecipato alla sua prima registrazione.

Tatuato, biondo e con una passione per le immagini, Giacomo è un videomaker, un lavoro che gli ha permesso di viaggiare per il mondo, ma chi è davvero Giacomo?

Giacomo Czerny ha 25 anni video maker. La passione per il cinema gli ha permesso di trovare, sin da bambino, una vita di fuga e, attraverso le immagini riesce a catturare le emozioni e ad esprimere totalmente se stesso.

“Ho 25 anni e faccio il videomaker. È una passione che ho sempre avuto, fin da bambino anche perché nei video e nel cinema ho sempre trovato una fuga dalla realtà. Penso che il cinema sia una forma d’arte che permette di andare in un’altra realtà. Quello che faccio è cercare di catturare emozioni e sentimenti e trasformarli in immagini. Faccio tanti video matrimoniali, spot. Il mio lavoro mi permette di viaggiare, di stare con tante persone e connetterle tramite immagini e suoni. Per me è una cosa necessaria, ne sento il bisogno”.

Giacomo ha un aspetto semplice e naturale. Amante dei tatuaggi, ne ha diversi sparsi su tutto il corpo. Si definisce un ragazzo timido e dà molto valore all’amicizia.

“L’amicizia per me è fondamentale. Sono un ragazzo timido e allo stesso tempo sono molto socievole. So che può sembrare un contrasto, ma io vivo di contrasti e contraddizioni. Ho diverse sfaccettature nel mio carattere. Amo discutere perché penso che dalla discussione e dal dialogo possa nascere sempre un punto diverso da quello che hai”.

Giacomo partecipa a Uomini e Donne per trovare l’amore, ma cosa cerca in una ragazza? Nel video di presentazione, il nuovo tronista svela di cercare una ragazza semplice.

“L’amore è una cosa un po’ particolare per me. In amore sono stato fortunato e sfortunato ma difficilmente ho perso la testa anche se quando l’ho persa è stata un’esperienza tosta. In una ragazza ho sempre cercato la semplicità. Ho sempre odiato l’apparenza fine a se stessa. Per conoscersi bisogna accettare qualsiasi tipo di persona. Ognuno ha qualcosa da raccontare. Sento il bisogno di esprimere e raccontare la mia vita in qualche modo, l’ho sempre fatto con i tatuaggi che ho disegnato io e raccontano i passi principali della mia vita”.

L’avventura a Uomini e Donne

Dopo aver conosciuto diverse corteggiatrici, Giacomo ha scelto di concentrarsi su Martina Grado e Carolina Ronca. Per entrambe prova una forte attrazione, ma i dubbi sono tanti. Chi sarà la sua scelta?