Wilma Oliverio, moglie di Alessandro Borghese: “E’ la persona giusta”

Wilma Oliverio è la bellissima moglie di Alessandro Borghese, lo chef più amato dal pubblico del piccolo schermo.

Wilma Oliverio è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la moglie di Alessandro Borghese, uno degli chef più amati dai telespettatori che è riuscito a fare breccia nei loro cuori grazie alla sua simpatia e i programmi che da anni ormai conduce.

La cucina, tra l’altro, non rappresenta soltanto la loro sfera lavorativa, Wilma lavora come manager, ma anche quella privata. Basti pensare che i due si sono incontrati proprio perché lei era alla ricerca di uno chef giovane e simpatico per il videogioco di Cooking Mama ed Alessia Ventura le suggerì il suo nome, convinta che fosse la persona giusta che stava cercando ed aveva ragione. Da quel momento i due non si sono mai lasciati. Tant’è che un anno dopo sono convolati a nozze e da quel loro matrimonio sono nate anche due figlie.

Ma scopriamo qualche curiosità in più su Wilma Oliverio, la moglie di Alessandro Borghese.

Wilma Oliverio: chi è la moglie di Alessandro Borghese

Wilma Oliverio, grazie al suo aspetto, ha iniziato a muovere i primi passi come modella. Nata in Calabria, sceglie i trasferirsi a Milano, dove frequenta anche la facoltà di Scienze Politiche, inizia ad addentrarsi nel mondo dello spettacolo, ma se pensate che la sua unica dote riguardi la bellezza beh vi sbagliate di grosso. A soli 34 anni, infatti, diventa manager della Digital Bros. Ora, invece, gestisce, la Ab Normal, la società che si occupa di gestire tutte le attività di Alessandro Borghese.

Nel 2008, grazie al suo lavoro, come dichiarato ai microfoni de Il Corriere della sera, conosce lo chef più amato della tv grazie ad Alessia Ventura, che gli ha suggerito il suo nome per il progetto relativo al lancio del videogioco Cooking Mama e da quel momento i due non si sono mai separati. Basti pensare che l’anno seguente i due hanno scelto di sposarsi in men che non si dica. La loro unione è stata amore a prima vista. Amore che dura tutt’ora.

Anche per lui vale lo stesso. Basti pensare che prima di incontrare Wilma, Alessandro, che non molto tempo fa ha subito una cocente delusione, non era solito avere una compagna fissa, preferendo avere numerosi flirt, ma con lei tutto è stato diverso. Alessandro Borghese e Wilma Oliverio hanno anche due figlie, Arizona ed Alexandra, il perfetto coronamento della loro unione, che tendono a tenere ben lontane dall’occhio indiscreto dei media .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Borghese Official (@borgheseale)

Alessandro Borghese non molto tempo fa ha scoperto di avere un altro figlio, nato prima di incontrare Wilma Oliverio, nato da un precedente flirt. Non appena lo ha scoperto, ha immediatamente provveduto a fare i suoi doveri padre anche se pare che almeno per il momento non gli permettano di vedere suo figlio e lui non ha mai nascosto che gli piacerebbe conoscerlo ed instaurare un rapporto con lui.