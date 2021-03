Poco importa che sia il tuo partner da qualche tempo o che tu abbia finalmente baciato la tua cotta: cosa significa un bacio ad occhi aperti?

Finalmente, dopo tantissimo tempo, sei riuscita a “guadagnare” le labbra della tua cotta: evviva!

Oppure, in un momento qualsiasi della giornata, ti chini a baciare il tuo partner quando succede l’impensabile.

Lui ti bacia tenendo gli occhi irrimediabilmente… aperti!

Scopriamo insieme che cosa significa.

Bacio ad occhi aperti: ecco il suo significato

Anche se non pensavi sarebbe mai successo a te, purtroppo hai dovuto fare i conti con la dura realtà.

Dopo un bacio che credevi estremamente sentito ed appassionato, hai aperto gli occhi per scoprire che il tuo partner… non li aveva mai chiusi!

Ti abbiamo parlato qui di quali siano le informazioni da conoscere sui baci per dare quello perfetto e non ci sembra proprio di aver consigliato… gli occhi aperti!

La sensazione di delusione e di disappunto quando scopriamo che il nostro partner ha tenuto gli occhi aperti durante il bacio è veramente difficile da affrontare.

Anche se sembra una “stupidaggine” (tutti la considerano così fino a quando non accade a loro), il bacio ad occhi aperti viene spesso vissuto come un vero e proprio tradimento.

Di certo, poi, ogni coppia è unica e particolare e così anche ogni bacio.

Non parliamo, sicuramente, di un bacio dato ad occhi aperti da due partner che si conoscono “a menadito” e che magari stanno facendo qualcos’altro nel preciso momento del bacio.

Immagina di aver appena conosciuto qualcuno di particolare oppure di trovarti da poco in una relazione (qui ti abbiamo dato alcuni suggerimenti per superare i primi momenti di imbarazzo).

Ti lasci andare a quello che credi sia un vero e proprio bacio appassionato per scoprire che il tuo partner… è rimasto ad occhi aperti.

Sicuramente è strano, vero?

Bene, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo partendo dal motivo per il quale baciamo con gli occhi chiusi.

Uno studio, infatti, ha dimostrato che gli occhi chiusi durante il bacio non sono di certo imputabili all’imbarazzo od alla passione!

Secondo i ricercatori della Royal Holloway University di Londra, così come riportato da DonnaModerna, il motivo per cui baciamo ad occhi chiusi è che il nostro cervello… è troppo stimolato!

Pensaci bene: quante volte i tuoi sensi “interferiscono” gli uni con gli altri?

L’esempio più calzante è quello, condiviso da un buon 90% dell’umanità che si trova a cercare parcheggio, di abbassare il volume della radio per trovare un posto per la macchina.

Perché lo facciamo? (E ti possiamo assicurare che lo facciamo quasi tutti).

Semplice! Il nostro cervello è sopraffatto dagli stimoli (la musica alta, gli stimoli visivi, l’impossibilità di fare un parcheggio ad S) e, quindi, ti “chiede” di eliminare quelli che “non servono”.

Per questo motivo, quindi, a baciare con gli occhi chiusi sono tutte quelle persone il cui cervello è decisamente… in subbuglio!

Hai presente quando ti godi un raggio di sole sulla pelle in pieno inverno o senti una delle tue canzoni preferite?

Oppure anche quando mangi un cibo veramente buono: chiudere gli occhi sembra “esaltare” la nostra esperienza!

Ma ecco che, quindi, arriviamo alle note dolenti.

Se chiudiamo gli occhi quando baciamo il partner è perché vogliamo goderci appieno il bacio ma… perché lui non lo fa?

L’unica risposta possibile sembra essere quella più brutta: il tuo partner non è “coinvolto” quanto te!

Visto che le sensazioni visive possono “soppiantare” quelle tattili, l’unica motivazione che sembra essere possibile è proprio questa.

Il tuo compagno, quindi, ti bacia con gli occhi aperti semplicemente perché… è poco interessato a te.

Ti abbiamo spiegato qui come fare a riconoscere se sei tu il rimpiazzo in una relazione: che sia il caso di dare un’occhiata al nostro articolo?

Ovviamente, comunque, non possiamo di certo parlare al posto del tuo partner.

Insomma, noi non siamo il tuo compagno e, quindi, non possiamo sapere quale sia il vero motivo per cui ti bacia con gli occhi aperti!

Potrebbe non voler perdersi neanche un’espressione del tuo volto od essere una persona molto particolare.

Di certo, però, per levarti il dubbio c’è un’unica soluzione (che forse non ti piacerà).

Dovrai chiedergli, direttamente, perché ti ha dato un bacio ad occhi aperti.

Te la senti di provare?