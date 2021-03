È in assoluto uno degli artisti più acclamati del momento ed è certamente il cantante più sexy della scena musicale italiana. Andava male a scuola e la sua caratteristica principale è la testa dura.

Lo hanno adorato per la sua voce, lo hanno biasimato per il suo stile troppo simile ai grandi frontman del passato. Molti hanno affermato che le sue performance piacciono a tutti: ai ragazzi e alle ragazze più giovani ma anche alle loro madri, che sarebbero rimaste letteralmente incantate dal suo carisma da vero animale da palcoscenico.

Anche se di certo fa affidamento sul suo carisma e sulle sue enormi doti da performer, questo cantante super sexy è anche dotato di una voce al di sopra della media, di una tecnica canora assolutamente dignitosa, soprattutto per la sua giovanissima età e di un’eccellente padronanza della voce, grazie alla quale riesce a passare, senza apparente fatica, dal rap al reggae fino a raggiungere le vette emotive del rock.

Il cantante più sexy del momento che da piccolo era molto diverso da ora

Sorriso assolutamente innocente, capelli corti e il desiderio di apparire come un bravo ragazzo: le caratteristiche che caratterizzavano questo artista qualche anno fa sono completamente sparite dall’uomo che è diventato oggi.

(Pinterest)Dotato di una bellezza fuori dal comune, guardando le sue vecchie fotografie si ha l’impressione che questo cantante abbia fatto un lunghissimo percorso di scoperta della sua vera personalità.

Al ragazzo ideale (e un po’ mainstream) che posava davanti alla macchina fotografica qualche tempo fa si è sostituito una persona trasgressiva, apparentemente molto sicura di sé e soprattutto senza alcun timore di rompere le regole.

Lo ha dimostrato fin dai suoi esordi sulla scena musicale italiana, quando si è presentato insieme alla sua band alle selezioni di uno di più famosi talent della scena televisiva contemporanea.

Naturalmente stiamo parlando di Damiano David, frontman e cantante della band vincitrice del Festival di Sanremo 2021: i Maneskin.

Quando si presentarono a X Factor,, i Maneskin avevano fondato il gruppo appena due anni prima, nel 2015.

I cinque sono amici d’infanzia: si sono conosciuti alle scuole medie e hanno cominciato a suonare insieme da allora senza mai interrompere il proprio rapporto di amicizia.

Sul palco del talent dimostrarono immediatamente una maturità artistica inaspettata, soprattutto per la loro giovane età.

Quando si esibì davanti ai giudici di X Factor, infatti, Damiano aveva appena 18 anni, ma la sua evoluzione fu velocissima, tanto da trasformarlo immediatamente nel cantante più sexy della stagione e dell’intera scena musicale italiana.

In grado di rompere tutte le regole di genere, ha dimostrato fin da subito di essere in grado di portare i tacchi e il mascara, volteggiare intorno a un palo di pole dance e soprattutto di utilizzare tutto il suo potenziale seduttivo nel corso di ogni esibizione.

Tra i tatuaggi di Damiano uno fa riferimento proprio a questa storica esibizione: il titolo della canzone era Kiss This e Damiano ha deciso di farne un tatuaggio. Un altro tattoo che forse qualcuno considererà offensivo è la scritta Je Suis Christ: si tratta di un gioco di parole tra “Jesus Christ” cioè “Gesù Cristo” scritto in inglese e la frase “Io sono Gesù”, scritta in francese. Le parole nelle due diverse lingue si pronunciano quasi alla stessa maniera.

Un terzo tatuaggio, che è risultato molto visibile durante una delle performance di Sanremo 2021 è la grande scritta Il Ballo della Vita, tatuata attraverso il petto di Damiano appena sotto al collo.

Si tratta di un riferimento al titolo del primo album in studio pubblicato dalla band.

Non si può fare a meno di notare l’enorme cambiamento Damiano ha messo in atto nel corso degli ultimi sei o sette anni:

Intorno al cantante più sexy del panorama musicale italiano naturalmente si è chiacchierato moltissimo e, soprattutto, c’è stato un grande interesse in merito alla sua vita sentimentale. Pare che attualmente Damiano sia single perché letteralmente non avrebbe il tempo per una relazione.

alcuni rumors poi clamorosamente smentiti volevano che Damiano avesse una relazione con la bassista Victoria, che in realtà è soltanto la sua migliore amica, e addirittura con Thomas, il batterista che a quanto pare ha fatto diverse volte delle avance al cantante ricevendo un due di picche. Non si sa quanto questa storia si vera e quanto no: di certo ai ragazzi dei Maneskin non importa assolutamente che si facciano ipotesi più o meno fantasiose sulle relazioni che intercorrono tra i membri della band.

Sanno perfettamente che queste dicerie fanno parte del grande circo mediatico che li ha consacrati come band simbolo del rock italiano contemporaneo.