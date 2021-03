By

Si chiama Elisabetta ed è l’unica ad aver sempre saputo dov’è Bugo, anche quando tutti gli altri se lo chiedevano: ecco chi è la moglie del cantautore che è diventato il meme dello scorso Sanremo.

Nel corso di Sanremo 2021 il grande pubblico italiano ha scoperto chi fosse Christian Bugazzi, in arte Bugo, e che tipo di musica facesse.

Il cantautore, che per anni e anni ha militato nel sottobosco della musica indie, stava coronando il sogno della sua vita, cioè partecipare a Sanremo nella gara riservata ai Big, quando Morgan fece precipitare le cose imponendo ai notai della competizione di squalificare il duo.

Mentre letteralmente tutta Italia rimaneva incollata al televisore chiedendosi “dov’è Bugo”, di certo a casa c’era una persona che stava seguendo con più apprensione di ogni altro il piccolo dramma che si stava consumando sul palcoscenico dell’Ariston.

Chi è Elisabetta, la moglie di Christian che avrebbe potuto rispondere alla domanda “Dov’è Bugo?”

Di lei si sanno poche cose, ma fondamentali: Elisabetta ha conosciuto il suo attuale marito, Christian Bugarelli, nel 2004, a un concerto di lui.

Lei lavora nel corpo diplomatico e, quindi, ha impegni professionali che la portano a viaggiare in tutto il mondo e a trascorrere lunghi periodi fuori dall’Italia.

Bugo, nel nome dell’amore, ha deciso di seguirla e trasferirsi con lei lontano dall’Italia: i due si trovavano in India quando hanno deciso di trasformare la loro relazione in un vero e proprio matrimonio. Erano passati 7 anni dal loro primo incontro, era il 2011 e vivevano in India da qualche mese.

Nello stesso anno usciva l’album di Bugo Nuovi Rimedi per la Miopia: conteneva il brano I Miei Occhi Vedono, una canzone d’amore dedicata proprio alla moglie.

“Ora i miei occhi vedono perché vedono te” è il verso che torna ossessivamente nella canzone e che costituisce un vero e proprio inno e un ringraziamento a Elisabetta, che sembra aver donato un nuovo senso alla vita di Bugo.

La canzone era così bella che venne scelta per diventare la colonna sonora del film Missione di Pace con Silvio Orlando.

Nel testo del brano compaiono delle espressioni che sembrano prese direttamente dal linguaggio religioso. Non è un caso: Bugo, e probabilmente anche sua moglie, ha un legame molto forte con la fede cattolica e da giovane il cantautore è stato anche un chierichetto.

Sempre mentre si trovavano in India, i due hanno festeggiato la nascita di un figlio: era il 2014 e sarebbero tornati in Italia due anni dopo.

Proprio in Italia i due si resero conto di quanto fosse più semplice la vita nel nostro Paese e Bugo affermò di essere stato estremamente colpito da questa differenza, affermando che le persone dovrebbero comprendere quanto sono fortunate invece di perdere tempo ed energie nello scagliarsi l’uno contro l’altro.

Elisabetta e Bugo oggi vivono a Milano e stanno continuando a mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione: probabilmente, anche per il lavoro che svolge, Elisabetta è davvero allergica ai social.

Oltre a non gestire profili social personali, la moglie di Bugo non ama apparire nemmeno sul profilo social del marito, che invece dopo Sanremo 2020 ha deciso di investire tempo ed energie nella promozione via social. Evidentemente questa strategia l’ha premiato, dal momento che, mentre Morgan sembra essere artisticamente sparito dalla circolazione, lui torna a Sanremo con tutti gli onori.

Tra l’altro, mentre Morgan ha avuto una vita familiare che si potrebbe benissimo definire turbolenta negli ultimi anni, Bugo ha ancora al proprio fianco sua moglie, che probabilmente guarderà il Festival sperando che, almeno quest’anno, Ama e Fiore non si perdano suo marito!

Nei post e nelle storie di Christian Bugatti non compare mai nemmeno il figlio del cantautore, che evidentemente viene tenuto al sicuro dalla sovraesposizione mediatica da genitori estremamente attenti a questa delicatissima tematica.