Stefania Orlando dopo il GF Vip confessa: “L’ho sperato dal primo giorno”

Stefania Orlando dopo la fine del GF Vip ha confessato qual è stato il suo più grande desiderio che si è realizzato in quest’esperienza.

Stefania Orlando si è classificata al terzo posto di questa, infinita, quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice è riuscita a conquistare il pubblico del piccolo schermo e per certi versi è considerata la vincitrice morale per l’eccellenza di quest’anno.

Soddisfatta più che mai del suo percorso, Stefania non ha mai nascosto che non ha mai puntato alla vittoria del programma, bensì ha sempre sperato che fosse Tommaso Zorzi ad avere il titolo di vincitore e così è stato. Per la Orlando non c’è stata soddisfazione migliore non solo nel vedere trionfare il suo amico, ma anche di essere uscita al televoto con lui che lo stima e verso cui prova un sentimento di affetto sincero.

Per questo motivo, sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a precisare che lei è felice di come si sia conclusa la sua avventura nella casa più spiata d’Italia e che ha sempre sperato, fin dal suo ingresso, che potesse vincere l’influencer, ma non solo. Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip ci ha tenuto a ringraziare anche tutto il pubblico che non l’ha mai abbandonata durante il corso di questi sei mesi.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: “Non avrebbe avuto senso”

Stefania Orlando ha deciso di rompere il silenzio e fare tutti i dovuti ringraziamenti al suo fedele pubblico, che l’ha sempre sostenuta e supportata. Non limitandosi alla sua persona, ma anche alla favolosa amicizia nata con Tommaso Zorzi, che ha rilasciato anche lui le sue prime dichiarazioni.

“Ragazzi miei, buongiorno” ha esordito Stefania, allegando alle sue parole anche la nuova copertina del settimanale Chi che la mostra in prima pagina insieme a Tommaso e Pierpaolo. “Ma quanto è bella questa copertina? Ho sempre sperato dal primo giorno che Tommy potesse vincere questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ed essere sul podio insieme a lui e a Pierpaolo è stata la mia più grande gratificazione“ ha proseguito.

“Vorrei ringraziare pubblicamente Alfonso Signorini che ha sempre creduto in me, ma anche tutti gli autori del programma che hanno lavorato con tutti noi concorrenti per ben 5 mesi e mezzo di messa in onda. Da quando quest’avventura è giunta al termine, mi sto dedicando completamente alla mia famiglia. A mio marito e alla nostra Margot e finalmente sono tutta per voi!” ha continuato. “Purtroppo non riuscirò a ringraziarvi uno per uno perché siete davvero in tanti, ma ci proverò. Intanto colgo l’occasione per dirvi che tutto l’amore che sto ricevendo da parte vostra mi riempie di goia e non mi sarei mai aspettata una cosa del genere“.

“Questo me lo fa apprezzare ancora di più. Anche perché senza la vostra presenza il mio percorso nella casa più spiata d’Italia non avrebbe avuto alcun senso“ ha concluso. “Voi mi avete amata, compresa e sostenuto. Mi avete anche perdonata dei miei piccoli sbagli in quest’avventura entusiasmante e lunga”.

Stefania Orlando ha ringraziato il suo pubblico, che ora è pronto a sostenerla anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.