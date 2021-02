Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati: le prime parole e le foto

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati: le prime parole e le prime foto della coppia dopo il fatidico sì.

Dopo quindi anni d’amore e di vita insieme, Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco si sono sposati. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social degli sposi che hanno condiviso con i fans la prima foto da marito e moglie. Sorridente, bellissimi e felici, Fiorenna Mannoia e Carlo Di Francesco, dopo un amore vissuto sempre con discrezione, hanno così annunciato in modo semplice il matrimonio.

“Dopo 15 anni…ebbene…SÍ”, scrive l’artista nel pubblicare la prima foto di nozze che vedete qui in alto. Foto che è stata poi pubblicata anche tra le storie di Instagram da Carlo Di Francesco.

Matrimonio Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco: gli auguri di amici e fan

Un grande amore unisce da ben quindici anni Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco che condividono anche il lavoro e la passione per la musica. Dopo la scoperta delle pubblicazioni da parte del settimanale Di Più, la coppia ha annunciato di essersi sposata e di aver pronunciato il fatidico sì.

Un rapporto vissuto in silenzio, lontano dalle luce dei riflettori. La coppia, infatti, è uscita allo scoperto solo nel 2017 ed oggi è ufficialmente sposata. Ai microfoni di Vanity Fair, Carlo Di Francesco, aveva detto: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

In un’intervista al Corriere della sera, parlando di matrimonio, la Mannoia, qualche tempo fa, ha dichiarato: “Il matrimonio non l’ho mai ritenuto una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore. Ho sempre creduto che fosse eterno, però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa“.

Oggi, però, la coppia ha deciso di coronare l’amore con il matrimonio e sono tanti gli amici e i fans che hanno fatto gli auguri agli sposi.

“Auguri Fioreee! Che meraviglia”, ha scritto Alessandra Amoroso. “Auguri ragazzi”, ha aggiunto Emma Marrone. “Che bello, siete meravigliosi”, scrive invece Ambra Angiolini. “Auguri Fiorella, che meraviglia assoluta. Vi voglio bene!”, è il messaggio di Tiziano Ferro.