Emma e Bianca sono le figlie di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: l’amore dell’attrice per le sue piccole principesse.

Emma e Bianca sono le figlie di Luisa Ranieri, nate dal suo matrimonio con Luca Zingaretti. Insieme dal 2005, la coppia si è sposata nel 2012. Il loro amore è stato coronato dalla nascite delle principesse di casa: Emma, nata il 9 luglio 2011 e Bianca, nata il 27 luglio 2015.

Pur essendo molto riservati e amando vivere la propria vita privata lontano dal mondo dei riflettori, la coppia, sui social, condivide in alcuni casa foto della loro splendida famiglia. Innamorati delle loro bambine, riescono a dividersi perfettamente i ruoli. Luisa Ranieri, come tutte le mamme che lavorano, cerca così di organizzare le proprie giornate in base alle esigenze della propria famiglia.

Emma e Bianca, figlie Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: “Faccio molta fatica a lasciare le mie bambine per andare sul set”

Con la foto che vedete qui in alto, lo scorso dicembre, Luisa Ranieri ha augurato buon Natale a tutti i suoi fans. Innamorata della propria famiglia, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più nel 2018, la Ranieri aveva raccontato la fatica che fa ogni volta che deve lasciare le sue bambine per andare sul set.

“Ho due figlie: Emma e Bianca nate dal matrimonio con Luca Zingaretti. Anche per me non è affatto facile conciliare il lavoro con il ruolo di mamma. Faccio molta fatica a lasciare le mie bambine per andare sul set. Però amo troppo il mio mestiere”, raccontava.

Quando non è sul set, mamma Luisa dedica totalmente le sue giornate alle sue bambine alle quali dona tutto il suo amore, ma com’è Luisa Ranieri come mamma? “Sono la parte normativa della famiglia. Però sono anche tattile: bacio, abbraccio, coccolo. E se sono fuori a lungo, io e Luca ci scambiamo i ruoli”, raccontava sempre a Di Più. Sui social, così, ai fans, l’attrice regala qualche foto di famiglia durante le giornate che dedica totalmente ai suoi affetti più cari.

Una famiglia splendida che rappresenta la vera forza della Ranieri e del marito Luca Zingaretti.