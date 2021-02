Alimenti da evitare se non vuoi ingrassare: scopri quali sono

E’ importante prestare attenzione all’alimentazione per evitare di prendere qualche chilo di troppo. Scopriamo quali alimenti devi evitare per non ingrassare.

Bisogna porre sempre attenzione a ciò che si mangia sia a casa che fuori dalle mura domestiche. Seguire una dieta sana e regolare è importante per il benessere della pelle e dell’organismo, ma per molti il mangiar sano è sinonimo di noia. L’educazione alimentare è importante se si vuole vivere in salute e non andare incontro a carenze alimentari. Sicuramente per chi vuole perdere qualche chilo di troppo inizia a porre maggiore attenzione evitando alimenti troppo calorici, ma non basta. Allora cerchiamo di capire quali sono gli alimenti che fanno ingrassare.

Alimenti da evitare se non vuoi ingrassare

Se si vuole prestare la giusta attenzione alla forma fisica e non ingrassare è necessario innanzitutto parlare con il nutrizionista, ma provare a seguire delle diete che spopolano sul web o quelle fai da te non è consigliabile. L’alimentazione è importante ma si deve associare ad una normale e costante attività fisica, basta anche fare una passeggiata di 30 minuti al giorno.

Cerchiamo di capire quali sono gli alimenti da evitare se non si vuole ingrassare, in linea generale possiamo dire che gli alimenti che possono farci ingrassare sono quelli poveri in acqua, proteine e fibre ma ricchi in zuccheri e grassi.

1-Merende e dolci a colazione e durante il giorno: se abitualmente gustate prodotti da forno lievitati e farciti, snack dolci e merendine che acquistate al supermercato non va per nulla bene. E’ opportuno ogni tanto concedersi qualche sfizio ma ogni tanto. Purtroppo questi cibi dolci apportano tanti zuccheri e calorie ma pochi nutrienti. Quindi a lungo andare possono farvi aumentare il peso corporeo e non aumenta la sazietà quindi dopo poco potete avere fame di nuovo. La maggior parte di queste merende dolci poco sane essendo povere in proteine, vitamine e fibre non fanno aumentare la sazietà.

2- Insaccati: spesso presenti nel frigorifero di casa, utili come un pranzo veloce. Comodo e pratico aprire la confezione di salame, pancetta e farcire un bel panino con del formaggio. Purtroppo gli insaccati combinati ai formaggi grassi sono una vera e propria bomba calorica, quindi non vanno consumati regolarmente. Gli insaccati apportano al nostro organismo molto sale, che non va bene soprattutto se si hanno problemi di pressione alta. Per non parlare della cellulite che è un vero e proprio cruccio per le donne, perchè i cibi ricchi in sale possono incrementare gli inestetismo della cellulite. Scopri quali sono gli alimenti da evitare in caso di cellulite. Una scelta saggia e abitudinaria sarebbe quello di sostituire il sale con le spezie!

3-Verdure fritte: mangiare verdure è importante ma anche il metodo di cottura lo è. Se si desiderano gustare le melenzane alla parmigiana che prevedono la frittura allora le cose cambiano. Magari potete optare alla parmigiana di melanzana senza frittura, ma grigliata o per non eccedere con i condimenti potete anche grigliarle e condirle con un filo di olio extra vergine di oliva.

4-Patate: se siete dei consumatori abituali delle patate è non va per nulla bene. Le patate sono ricche in carboidrati quindi vanno assunti con moderazione, anche se è molto difficile. Infatti le patate sono tra gli alimenti più consumati e conosciuti in tutti il mondo grazie alla loro versatilità. Ma visto che sono gustose in qualsiasi modo li cucinate potete magari mangiarle raramente magari cucinandole a vapore o bollite. Scopri come mangiarle senza aver paura di ingrassare.

5- Pasta: non è assolutamente sbagliato mangiare la pasta ma come per le patate va posta attenzione, è un alimento che molti non riescono a rinunciare. Ma a volte ci sono determinati condimenti che possono renderla più calorica e a volte meno digeribile. Il segreto sta nell’evitare paste all’uovo, al forno ricche di ingredienti che possono appesantirci e farci aumentare di peso. Magari optate a poca pasta con verdure e legumi che contengono fibre che fanno aumentare il senso di sazietà e di conseguenza non si tende a mangiare troppo. Anche le quantità di pasta possono far incrementare il peso corporeo, quindi pochi grammi e poco condimento. Un buon rimedio è alternate la pasta di grano duro con quella integrale o con il riso.

6-Burro, strutto e non olio: i grassi di origine animale si sa che sono più calorici e contengono pochi acidi grassi salutari. Infatti sarebbe buona abitudine introdurre nella dieta l’olio extra vergine di oliva che è ricco in acidi grassi omega 3 che sono importantissimi per il nostro organismo visto che non è in grado di sintetizzarli quindi devono essere assunti con la dieta. Non solo ma l’olio evo contiene anche antiossidanti sostanze naturali che sono davvero importanti per proteggerci dai radicali liberi.

7-Bevande alternative all’acqua: l’idratazione è importantissima e non dovrebbe mai mancare durante l’arco della giornata, ma spesso si preferisce consumare abitualmente bevande gassate e zuccherate. Ma il consumo abituale di queste bevande apportano tantissimi zuccheri che purtroppo a lungo andare possono far aumentare il peso corporeo che poi potrebbe predisporre all’obesità. Inoltre l’eccesso di zucchero non farà altro che trasformarsi in grasso addominale che potrebbe portare al diabete e causare malattie cardiache. Quindi evitate di consumare abitualmente va tavola bevande gassate e zuccherate.

Indipendentemente se si vuole perdere peso, andrebbe seguita un’alimentazione sana ed equilibrata, assumendo determinati alimenti senza eccedere troppo nelle quantità. Parlatene con il nutrizionista che saprà indirizzarvi verso una dieta sana e regolare.