Vuoi tentare la sorte e vincere una delle estrazioni diventando finalmente ricco? Rosario Fiorello potrebbe fare al caso tuo.

Magari ricevere un bacio fortunato e tanto desiderato dalla splendida Dea bendata potrebbe finalmente riempirci le tasche d’oro. Infondo tutti noi vogliamo quella vittoria che possa farci vivere quella vita da sogno che ci auguriamo di meritare.

Una vacanza da sogno in Giappone oppure alle Maldive, un mese in viaggio per il mondo, oppure in una crociera da sogno, una imbarcazione da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno proibito di tutti coloro che tentano la sorte, ma che spesso non sono riusciti a trovare ciò che cercavano.

C’è sempre infatti qualche attento indovino provetto che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Tutti noi sogniamo qualcosa e vogliamo che quel qualcosa si realizzi, spesse volte però per farlo c’è bisogno di un ammontare monetario utile per la realizzazione della nostra ambizione. Per molti adulti il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe essere facilitato dalla vittoria. Così da poter un po’ di felicità in quest’anno decisamente bizzarro per tutti noi.

Ma dove trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

E se invece in questo caso i numeri te li offrisse il simpaticissimo e sempre molto affascinante conduttore televisivo Rosario Fiorello?

I numeri vincenti per l’ambito monte premi e Rosario Fiorello

Oggi i numeri sono offerti da uno dei personaggi televisivi più amati di sempre per la sua simpatia ed anche per il suo fascino oltre tempo, vediamo assieme le caratteristiche del simpaticissimo Rosario Fiorello:

Nome: Rosario Tindaro Fiorello

Rosario Tindaro Fiorello Soprannome: Fiore

Fiore Età: 60 anni

60 anni Data di nascita: 16 maggio 1960

16 maggio 1960 Luogo di nascita: Catania

Catania Segno zodiacale: Toro

Toro Professione: showman, imitatore, attore, comico, cantante, conduttore radiofonico e televisivo

showman, imitatore, attore, comico, cantante, conduttore radiofonico e televisivo Altezza: 184 cm

184 cm Peso: 85 kg

85 kg Amori: nel 2003 si è sposato con Susanna Buona. Insieme hanno avuto anche una figlia, si chiama Angelica tuttavia Susanna ha avuto anche un’altra figlia, che si Olivia ed è nata durante un precedente matrimonio. Prima di conoscerla è stato fidanzato stato fidanzato fino al 1994 con la conduttrice Luana Colussi e nel 1996 con Anna Falchi.

nel 2003 si è sposato con Susanna Buona. Insieme hanno avuto anche una figlia, si chiama Angelica tuttavia Susanna ha avuto anche un’altra figlia, che si Olivia ed è nata durante un precedente matrimonio. Prima di conoscerla è stato fidanzato stato fidanzato fino al 1994 con la conduttrice Luana Colussi e nel 1996 con Anna Falchi. Followers su Instagram: 1.9 milioni

1.9 milioni Curiosità: nel 2019 è il padrone di casa dello show interattivo della Rai “Viva Raiplay” che ottiene un grandissimo successo sia con la fascia quotidiana su Raiuno che sulla piattaforma Raiplay. A febbraio 2020 partecipa come ospite speciale a Sanremo 2020 affiancando il grande amico Amadeus.

Su base delle caratteristiche precedentemente elencate vediamo quali sono i numeri fortunati del simpaticissimo e sempre presente Rosario Fiorello:

1 – 3 – 5 – 9 – 16 – 19 – 20 – 60 – 84 – 85

Prova a giocarti tutti i numeri fortunati!