Serena Enardu annuncia il riavvicinamento con Pago e le danno fuoco all’auto

Serena Enardu dopo aver annunciato il riavvicinamento con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, è stata vittima di un atto barbarico nei pressi di casa sua e non è la prima volta che accade.

Serena Enardu negli scorsi giorni è tornata al centro del gossip a causa dell’annuncio del suo riavvicinamento con il cantante Pago. La coppia, dopo vari tiri e molla, ha deciso di riprovarci e dare una nuova luce al loro rapporto, che pian piano prova a costruire quelle basi che sono crollate a causa delle difficili prove che hanno dovuto affrontare negli ultimi tempi.

L’annuncio di Serena e Pago ha reso felici molti dei suoi fan, ma alcuni evidentemente non hanno gradito la notizia visto che qualche ora dopo l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere stata vittima di un terribile incidente. In quanto è stata svegliata nel cuore della notte perché qualcuno ha dato fuoco alla sua auto.

Un triste episodio che ha visto protagonista Serena e purtroppo non è nemmeno la prima volta, visto che durante il corso della scorsa estate qualcuno aveva già dato fuoco alla sua auto. Un gesto barbarico, che la Enardu ha raccontato in prima persona su Instagram rassicurando tutti i suoi fan sulle sue condizioni e su quelle di Tommaso, suo figlio, garantendo che fortunatamente stanno bene, ma la delusione, la rabbia e lo sconforto purtroppo sono davvero tanti.

Hanno bruciato l’auto di Serena Enardu per quale motivo? Un gesto di un fan un po’ troppo accanito o il gesto vandalico non ha nulla a che fare con la sua popolarità?

Serena Enardu scossa su Instagram: l’appello ai fan dopo l’atto barbarico

Serena Enardu si è mostrata piuttosto scossa sul suo profilo Instagram, mentre con coraggio ha raccontato ciò che l’è successo nelle scorse ore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che purtroppo è pienamente consapevole che in questo mondo oltre a tante brave persone, c’è del marcio e che purtroppo deve fare i conti con la realtà dei fatti. Nonostante ciò non ha alcuna intenzione di perdere il sorriso e di andare avanti per la propria strada, ma senza che questo gesto passi inosservato.

Le forze dell’ordine hanno iniziato tutte le indagini del caso e la compagna di Pago ha lanciato un appello ai fan, invitando tutte le persone che abitano nelle vicinanze, e che magari hanno posizionato delle telecamere presso le loro abitazioni, se magari fossero a conoscenza di qualche dettaglio che possa aiutare le indagini di recarsi presso le autorità competenti, anche in forma anonima, per aiutarla e far sì che un simile gesto non passi inosservato.

Al momento le forze dell’ordine hanno scoperto soltanto che il colpevole di tale gesto ha rovesciato del liquido infiammabile sull’auto di Serena, per poi dare fuoco a tutto e scappare via in men che non si dica. Purtroppo non si dispongono di ulteriori informazioni a riguardo ma speriamo che la giustizia possa fare il suo corso.

Pago, almeno per il momento, ha preferito non rilasciare alcun commento riguardo questo spiecevole incidente di Serena Enardu.