Ecco perché lo stress legato ai soldi ci fa ammalare molto di più

I problemi economici stressano le persone più di tutto il resto e generano molta ansia. Quali meccanismi psicologici si innescano in caso di problemi finanziari?

In questo particolare momento di pandemia molte attività stanno rischiando lastrico. Le persone temono per il loro avvenire e per il sostentamento della famiglia, vedono cadere in frantumi anni di duro lavoro, impegno e sacrificio e si sentono sperduti. Queste sensazioni possono portare ad una gravissima crisi di ansia e spesso sono alla base di gesti estremi.

Cosa scatta nella nostra testa quando i soldi sul nostro conto scarseggiano? Perché è così difficile far fronte ad un problema di tipo finanziario? Come riconoscere i sintomi e cosa fare per aiutare chi ne soffre?

Problemi economici alla base di uno stress intenso

Ovviamente il motivo principale per cui i problemi finanziari attanagliano più degli altri problemi il nostro benessere psicologico è perché il denaro occupa un posto estremamente importante nelle nostre vite.

Molte persone associano ai soldi la felicità, questo lo rende una enorme fonte di stress in caso di scarsità. Lo stress lo sappiamo bene, è un killer silenzioso, identificare i sintomi ed intervenire per alleviarlo è molto importante.

Quando non riusciamo a sbarcare il lunario accumuliamo moltissimo stress come dimostra un recente studio scientifico, lo stress da difficoltà finanziarie è il più intenso e quello che provoca danni maggiori a livello psicologico.

Quali sono i sintomi dello stress finanziario? Come reagisce il corpo? e cosa dobbiamo fare per sopravvivere a questa reazione fisiologica?

Abbiamo due possibilità nel caso in cui lo stress finanziario attanaglia la nostra esistenza: combattere o affondare, focalizzarsi sul problema oppure sulla soluzione.

Ovviamente la seconda opzione è l’unica che dovresti considerare per ridurre gli ormoni dello stress, cortisolo e adrenalina, che avranno raggiunto livelli altissimi nel tuo corpo.

Se noti questi sintomi devi iniziare immediatamente a eliminare lo stress dalla tua vita:

1- Insonnia

I maggiori problemi da stress finanziario riguardano la quantità e la qualità del sonno. Come dimostra questo studio quando si vive uno stato stressante si fa fatica a staccare la spina, a mettere a tacere i pensieri, si dorme male, ci si sveglia spesso. Il giorno dopo ci si sente stanchi ed improduttivi.

2- Brufoli ed acne

Lo stress ha delle ripercussioni anche estetiche su una persona. Spesso nei soggetti molto stressati compare acne apparentemente inspiegabile. Secondo uno studio scientifico, i brufoli possono essere il risultato di un periodo di stress eccessivo.

3- Mal di testa

In caso di forte stress il mal di testa diventa cronico e con lui la dipendenza da farmaci antidolorifici, questo studio dimostra che lo stress può scatenare questi mal di testa.

4- Stanchezza cronica

L’eccesso di stress può causare un grande dispendio di energia con il risultato di una forte debolezza del corpo. Tutta colpa della secrezione di ormoni legati allo stress affermano gli scienziati.

5- Infezioni e malattie frequenti

Le persone stressate si ammalano più spesso perché le loro difese immunitarie sono compromesse. Un corpo debilitato è meno propenso a fronteggiare virus e batteri e tende ad ammalarsi di più.

6- Diminuzione della libido

Abbiamo visto che fare l’amore allevia lo stress ed è uno dei motivi per cui si consiglia di fare l’amore ogni giorno. Purtroppo uno stato di forte stress fa calare il desiderio e l’appetito sessuale impedendo alle persone di abbandonarsi ai piaceri della carne. Come riportato in uno studio scientifico, lo stress causa uno squilibrio ormonale e altera l’eccitazione.

7- Disturbi digestivi

L’intestino è il nostro secondo cervello, il tratto digestivo interessa 200 milioni di neuroni simili a quelli che si trovano nel nostro cervello, questo è il motivo per il quale le emozioni che proviamo hanno una ripercussione sulla nostra pancia. Secondo le riflessioni di una gastroenterologa intervistata da Doctissimo, la stitichezza è una delle maggiori conseguenze di stress ricorrente.

Hai notato in te i sintomi sopra indicati? Ecco la soluzione perfetta per eliminare stress e preoccupazioni