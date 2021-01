Scopri il motivo sorprendente per cui dovresti fare l’amore ogni giorno

Dovresti trovare il tempo di fare l’amore ogni giorno. Se stai vivendo un periodo intimamente molto attivo scopri come questo sta influendo sul tuo corpo.

Fare l’amore fa bene ed è tra le cose che migliorano la nostra salute psicofisica come una dieta sana, smettere di fumare, ridurre l’assunzione di alcol, fare attività fisica.

Oltre ad essere un’attività piacevole e gratificante ed oltre a farla in coppia promuovendo la complicità e l’unione con il partner, fare l’amore apporta diversi benefici al tuo corpo. Se prenderai l’abitudine di farlo ogni giorno noterai grandi cambiamenti.

Scopri cosa accade al tuo corpo se fai l’amore ogni giorno

I benefici che invaderanno il tuo corpo non appena inizierai a prendere l’abitudine di fare l’amore ogni giorno si possono racchiudere in un grande unico buon motivo per iniziare subito a mettere in pratica questa buona abitudine: fare l’amore ogni giorno aumenta l’aspettativa di vita e riduce il rischio di problemi cardiaci.

Nello specifico cosa accade al tuo corpo se lo fai ogni giorno?

1- Ti rilassi

Avere rapporti sessuali frequenti, meglio ancora se quotidiani, riduce la secrezione di cortisolo, un grande nemico della nostra serenità, un ormone dello stress. Questa è la conclusione di uno studio condotto dalla Princeton University negli Stati Uniti. Più farai l’amore più ti sentirai rilassato e di buon umore.

2- Fai attività fisica

Fare l’amore è il modo più piacevole che hai per allenarti e fare un pò di esercizio ogni giorni. Facendo l’amore bruciamo circa 3,6 kcal al minuto, questo è quanto emerge da uno studio condotto da alcuni ricercatori francesi. Un bel modo per perdere peso.

3- Rafforzi le tue difese immunitarie:

Quando fai l’amore il tuo corpo secerne l’immunoglobulina 1, un antigene prodotto dall’organismo e che ti aiuta a combattere i virus. Fare l’amore durante l’influenza ti aiuterà a curarla.

4- Ti ringiovanisci:

Vuoi dire addio alle rughe e sembrare giovane ed aitante? Non c’è cosa migliore che fare l’amore. A volte le persone appaiono molto più belle ed in forma e in quei periodi solitamente si usa dire che deve aver trovato un amante. Questo perché è risaputo che fare l’amore ci rende più belli. Se vuoi rimanere giovane il più a lungo possibile, devi fare l’amore almeno 3 volte a settimana stando al consiglio esperto del Dottor David Weeks, ricercatore in neuropsicologia presso il Royal Edinburgh Hospital.

Il medico è giunto a questa conclusione dopo aver condotto uno studio su 3.500 persone di età compresa tra i 18 ei 102 anni. Lo studio ha concluso che le coppie sessualmente più attive con una frequenza di rapporti di 3 volte a settimana, sembravano 10 anni più giovani di quelle che lo facevano 2 o meno di due volte a settimana.

5-Migliori il muscolo cardiaco

Fare l’amore fa bene al cuore. Le persone che si dedicano a questa attività due volte a settimana hanno un cuore più forte e meno probabilità di avere un infarto, esattamente corrono la metà del rischio di chi lo fa meno di una volta a settimana.

6- Allevi il dolore in generale e l’emicrania in particolare:

Uno studio condotto da alcuni ricercatori tedeschi dell’Università di Münster ha concluso che mentre facciamo l’amore il nostro corpo rilascia l’ossitocina. Questo ormone stimola la secrezione di dopamina ed endorfina, 2 ormoni che promuovono il piacere e il benessere. Questo ci rende meno sensibili al dolore., un buon modo per farti passare l’emicrania. Quindi quando il partner ti dirà che non vuole fare l’amore perchè ha il mal di testa ora sai cosa rispondere.

7- Riduci il rischio di cancro alla prostata:

Questo beneficio riguarda gli uomini, i quali vengono spesso colpiti da questa tipologia di cancro con l’avanzare dell’età. Fare l’amore, stando alle conclusioni di uno studio australiano, e più precisamente, eiaculare più di cinque volte a settimana per circa vent’anni riduce di un terzo il rischio di sviluppare il cancro alla prostata.

8- Dici addio ai disturbi del sonno:

Un altro motivo per cui dovresti fare spesso l’amore riguarda il sonno. Se vuoi dire addio ad insonnia ed altri problemi notturni dovresti eiaculare. Anche questa volta parliamo di una gratificazione che riguarda il popolo maschile. Un uomo eiaculando rilascia due ormoni: la serotonina e gli oppioidi che hanno la particolarità di farti addormentare molto velocemente.

9- Ottieni una pelle luminosa:

Facendo l’amore il corpo rilascia grandi quantità di estrogeni e ossitocine. Grazie a questi favoriamo la sintesi di collagene, testosterone e DHEA, e doniamo alla pelle un rinnovato splendore.

10- Diventi più intelligente:

Questo forse non lo avevi mai scoperto. Ebbene si fare l’amore stimola le tue abilità cognitive. Uno studio condotto sui ratti ha concluso che l’attività sessuale aumenta la qualità delle connessioni tra i neuroni e fa ingrassare il cervello.

Ecco quindi 10 buoni motivi per i quali vale la pena di spegnere la tivù la sera e dedicarti ad altro in compagnia del tuo partner.