Non frittelle del Luna Park: la golosità a portata di linea!

Chi lo ha detto che gli sfizi golosi sono pericolosi? Le Non Frittelle del Luna Park sono l’ideale per una merenda che delizierà il palato senza provocare sensi di colpa.

Il dolce è un piacere a cui il palato non rinuncia facilmente e sono molti gli strappi alla regola che ci fanno commettere un ‘peccato di gola’, questo non accadrà per queste buonissime Non frittelle del Luna Park, soffici e profumate.

Scopriamo come preparare le Non Frittelle del Luna Park, gli ingredienti e la ricetta per preparare dei dolcetti ottimi anche da servire in occasione del Carnevale!

Non Frittelle del Luna Park: gli ingredienti e la ricetta

Le Non frittelle del Luna Park sono nate dal genio culinario della food blogger arianna.fit_life e presenta questa ricetta in modo davvero invitante:

“…una pasta soffice,rigonfia e lievitata, di una dolcezza inimitabile, il profumo inconfondibile e la consistenza perfetta !

una merenda golosa che farà impazzire grandi e piccini!”

Questi dolcetti sono realizzati in una versione sana e leggera:

senza zucchero

ridotto contenuto di carboidrati e grassi

senza lattosio

senza lievitazione

non fritti

pochi e semplici ingredienti

facile e veloce!

Ingredienti e procedimento

“In una terrina unisci •125g di farina0 • 75ml di acqua, •4 g di lievito vanigliato in polvere, •1 cucchiaino di eritritolo (o lo zucchero che preferisci) •1 cucchiaino scarso di olio di semi e •un pizzico di sale, impasta fino ad ottenere un panetto morbido e compatto.

-dividi 7/8 palline, e stendi ognuna come fosse una “pizzetta” allargando bene e lasciando i bordi più spessi.

-cuoci in friggitrice ad aria con un cucchiaino di olio evo, a 200º per circa 5/8 min (girando a metà cottura) o in forno a 180º fino a doratura.

-passa nel l’eritritolo (o zucchero) e goditi la tua merenda”

Non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare queste Non Frittelle del Luna Park, perfette da servire alla famiglia, ma anche alle amiche accompagnandole con una tisana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)