Pierpaolo Pretelli è stato stroncato in diretta a Pomeriggio Cinque da Roger Garth, che ha insinuato il dubbio sulla sua sincerità vero il suo rapporto con Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Tant’è che non poteva mancare uno spazio a lui dedicato durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5, dove Barbara d’Urso insieme ai suoi fedeli opinionisti ha commentato quanto accaduto al reality show nelle scorse ore.

La bella conduttrice partenopea non ha potuto fare a meno di nascondere la sua delusione per quanto riguarda la richiesta dell’ex velino moro di Striscia di non far approdare i suoi parenti nei vari salotti televisivi, in quanto lei aveva reso suo fratello Giulio Pretelli, che dopo lo scontro di ieri ha chiesto scusa sui social, uno dei suoi fedeli opinionisti ma oggi lui non si è presentato in studio per rispettare il suo volere.

Dopo la confidenza della bella conduttrice partenopea si è subito collegato Roger Garth, che ha approfittato del momento per rivelare tutto quello che pensa sul concorrente, affermando che è convinto che lui in realtà sia soltanto un gran calcolatore e che abbia fatto questa specifica richiesta ai suoi parenti per un motivo ben preciso.

Pierpaolo Pretelli è stato stroncato a Pomeriggio 5, ma Barbara d’Urso è subito intervenuto prendendo le sue parti.

Roger Garth insinua il dubbio su Pierpaolo Pretelli a Pomeriggio 5

Roger Garth, infatti, è convinto che Pierpaolo Pretelli al GF Vip abbia chiesto ai suoi parenti di non intervenire più pubblicamente in quanto avrebbero rivelato di non provare particolare simpatia nei confronti di Giulia Salemi, facendogli saltare tutti i suoi piani. Ecco cosa ha detto di specifico l’opinionista:

“Pierpaolo lo ha chiesto perché intelligentemente lui è un calcolatore perché sta facendo un gioco e sta sfruttando tutta questa situazione da paura ed io questo lo capisco” ha esordito Roger Garth contro Pierpaolo Pretelli, che ha avuto un confronto di fuoco con suo fratello. “Forse ha paura che la famiglia, che lo conoscono perfetta, gli faccia saltare gli altarini“ ha proseguito. “Vuole giocare come vuole lui, sfruttando la situazione al mondo” ha concluso.

Barbara d’Urso è prontamente intervenuta, affermando che non ritiene assolutamente che Pierpaolo sia un calcolatore, ma che avendo partecipando lui al GF Vip è pienamente consapevole delle dinamiche del programma, affermando che la sua famiglia ha tutto il diritto di poter esprimere la propria opinione, mentre lui è in tv a fare il suo percorso sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

“Pierpaolo ha paura che la sua famiglia gli faccia saltare gli altarini!” Secondo @RogerGarth è per questo che il concorrente del #GFVIP si infuria con la sua famiglia #Pomeriggio5 pic.twitter.com/dA5kFtZaV2 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 19, 2021

Le affermazioni di Roger hanno scatenato l’ora dei fan dell’ex velino moro, in quanto credono fermamente nella storia d’amore iniziata al Grande Fratello tra Pierpaolo e Giulia, convinti che dopo la fine della loro permanenza nel programma continueranno ad amarsi così come fanno nella casa.