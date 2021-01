Vaccini Covid-19: sarà Giuseppe Tornatore a firmare gli spot per la campagna di sensibilizzazione. “Me l’ha chiesto Domenico Arcuri” – ha fatto sapere il regista premio Oscar

L’Italia procede spedita nella campagna vaccinale. I primi dati raccolti sull’andamento delle somministrazioni, a livello territoriale, sono buoni. Le regioni procedono leggermente a ritmi diversi ma, comunque, il bilancio è positivo. Per il momento si continua con i vaccini Pfizer e Moderna, in attesa del via libera per quelli di AstraZeneca e Johnson & Johnson. Nel frattempo, il governo prosegue sulla strada della prudenza, con le quattro aree di rischio, per limitare la diffusione dei contagi. Per Walter Ricciardi, invece, il modello dell’Italia a colori ha fallito e servirebbe subito un lockdown di un mese. Un’ipotesi che, però, non incontra il favore né del comitato tecnico-scientifico né della Cabina di regia. L’ha spiegato senza troppi giri di parole il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa.

Intanto proprio oggi, circa 800mila studenti, sono ritornati in classe. Un passo importante, concreto, verso la riconquista della tanto sospirata normalità. Di pari passo, però, procede la campagna vaccinale e si punta a sensibilizzare una fetta consistente di popolazione. Al momento, infatti, non c’è obbligatorietà e tutto è affidato alla libera scelta dei singoli. Ma, il governo, lavora nella direzione di un largo consenso, informato il più possibile. Ed ecco che, allora, si chiede aiuto persino al mondo del cinema.

Per la campagna di sensibilizzazione ai vaccini anti-Covid sono in arrivo gli spot firmati dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Una scelta precisa del commissario straordinario all’emergenza sanitaria Domenico Arcuri. L’obiettivo è quello di raggiungere, nel minor tempo possibile, l’agognata immunità di gregge. La sfida è ardua ma non impossibile. Servono impegno, rapidità e, soprattutto, una vasta adesione. Lo sa bene Domenico Arcuri, che ha pensato di coinvolgere il regista dell’indimenticabile pellicola Nuovo Cinema Paradiso.

Spot campagna vaccini. Arcuri chiede aiuto a Tornatore

Si corre veloce per organizzare la campagna di sensibilizzazione ai vaccini Covid e, Domenico Arcuri, le tenta tutte per coinvolgere un numero consistente di cittadini. Arriva in soccorso anche il mondo del cinema. Giuseppe Tornatore è stato scelto per firmare la regia di alcuni spot. L’ha annunciato il cineasta premio Oscar, ospite ieri del salotto di Domenica In insieme allo stesso commissario.